Украинка живет на Аляске с двумя маленькими детьми: женщина раскрыла плюсы северной жизни

Украинка Екатерина проживает на Аляске уже 7 лет. Она рассказала о преимуществах жизни в самом северном и самом отдаленном штате США.

Женщина проживает там вместе со своим мужем и двумя маленькими детьми. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на видео в ютубе @katryakul.

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Преимущества жизни на Аляске

Екатерина отметила, что первый плюс Аляски заключается в том, что там всегда есть свои рыба и мясо. Законы там такие, что очень легко получить лицензию на охоту или вылов рыбы.

Знаете, это круто понимать, откуда и рыба. Ты знаешь, что ты сам ее поймал, что в ней там было и тому подобное,

– сказала она.

Вторым плюс Екатерина назвала то, что ее дети видят настоящую дикую природу. Они учатся там коммуницировать и выживать.

Как говорится, если ребенок вырос на Аляске, то ему ничего не страшно. Это "огого" как закаляет характер. Что дети наши только не испытывали: спали в палатках на севере, и в доме каком-то заброшенном... В лесу ездить в четыре года на снегоходах – без проблем. И ловить рыбу под дождем или в -10, когда сильный ветер, это нормальная жизнь, обычная у них,

– рассказала женщина.

Третьим плюсом украинка назвала чрезвычайную природу Аляски. Она уверена, что местные горы, чистый воздух нетронутая природа и дикие условия жизни не оставит равнодушными никого.

Здесь ты чувствуешь себя хозяином всего мира. Вот честно, надо приехать и почувствовать эту жизнь, чтобы понять, о чем я говорю,

– подытожила Екатерина.

Фото из инстаграма Екатерины:

К слову, в другом своем видео Екатерина рассказала, что всем, кто выбирает жить на Аляске, местные власти платят дивиденды.

Заметим, что это годовая выплата, которая поступает из доходов от продажи нефти.