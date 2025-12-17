Нет света и интернета: украинка раскрыла неожиданные минусы жизни на Шри-Ланке
- Жизнь на Шри-Ланке имеет такие минусы: частые отключения света, плохое качество интернета, отсутствие кондиционеров в жарком климате, ограниченный выбор продуктов в магазинах и наличие опасных животных.
- Украинка отметила, что рестораны на острове дешевые, а такси сильно отличаются от привычных, в частности, местные могут просить деньги или бежать вслед за туристами.
Украинка, побывавшая на Шри-Ланке и прожившая там больше месяца, поделилась, кому такая жизнь точно не подойдет.
Шри-Ланка – это желанное место отпуска для многих людей. Но после начала жизни в стране проявляются и некоторые минусы, о которых туристы обычно даже не подозревают, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Какие есть минусы жизни на Шри-Ланке?
Первый минус на Шри-Ланке – это отключение света и плохое качество интернета. Причем его качество плохое и в отелях, и в кафе, а также плохо работает и мобильный интернет. А периодически все отключается, и нет возможности работать – а это особенно неприятно для людей, имеющих удаленную работу.
Кроме того, во многих местах на Шри-Ланке нет кондиционеров, хотя это очень жаркий регион. А спать приходится с кондиционером всегда, ведь если его выключить, "будешь весь мокрый".
Украинка рассказала о жизни на Шри-Ланке: смотрите видео
Еще один значительный минус Шри-Ланки – это большое количество опасных животных, на которых можно наткнуться прямо на улицах. Впрочем, украинка поделилась, что это не самый большой недостаток, ведь если их не трогать, они не будут реагировать в ответ.
А вот чего ей не хватает – так это разнообразия продуктов в магазинах. По ее словам, выбор на острове очень небольшой.
Поэтому лучше рестораны. Рестораны здесь дешевые,
– поделилась украинка.
Такси также очень сильно отличаются от привычных, а если выехать из популярных туристических районов, местные могут просить деньги или даже бежать следом.
