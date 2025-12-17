Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Немає світла та інтернету: українка розкрила несподівані мінуси життя на Шрі-Ланці
17 грудня, 11:33
3

Немає світла та інтернету: українка розкрила несподівані мінуси життя на Шрі-Ланці

Марина Блохіна
Основні тези
  • Життя на Шрі-Ланці має такі мінуси: часті відключення світла, погана якість інтернету, відсутність кондиціонерів у спекотному кліматі, обмежений вибір продуктів у магазинах та наявність небезпечних тварин.
  • Українка зазначила, що ресторани на острові дешеві, а таксі сильно відрізняються від звичних, зокрема, місцеві можуть просити гроші або бігти слідом за туристами.

Українка, що побувала на Шрі-Ланці та прожила там понад місяць, поділилася, кому таке життя точно не підійде.

Шрі-Ланка – це бажане місце відпустки для багатьох людей. Але після початку життя в країні проявляються і деякі мінуси, про які туристи зазвичай навіть не підозрюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova

Цікаво "Треба сидіти вдома і нікуди не виходити": українка розкрила, які штрафи заплатила в Німеччині

Які є мінуси життя на Шрі-Ланці?

Перший мінус на Шрі-Ланці – це відключення світла та погана якість інтернету. Причому його якість погана і в готелях, і в кафе, а також погано працює й мобільний інтернет. А періодично усе відключається, і немає змоги працювати – а це особливо неприємно для людей, що мають віддалену роботу. 

Окрім того, в багатьох місцях на Шрі-Ланці немає кондиціонерів, хоча це дуже спекотний регіон. А спати доводиться з кондиціонером завжди, адже якщо його вимкнути, "будеш весь мокрий". 

Українка розповіла про життя на Шрі-Ланці: дивіться відео

Ще один значний мінус Шрі-Ланки – це велика кількість небезпечних тварин, на яких можна натрапити прямо на вулицях. Втім, українка поділилася, що це не найбільший недолік, адже якщо їх не чіпати, вони не реагуватимуть у відповідь. 

А ось чого їй не вистачає – так це різноманіття продуктів у магазинах. За її словами, вибір на острові дуже невеликий.

Тому краще ресторани. Ресторани тут дешеві,
 – поділилася українка. 

Таксі також дуже сильно відрізняються від звичних, а якщо виїхати з популярних туристичних районів, місцеві можуть просити гроші чи навіть бігти слідом. 

Що ще розповідають українці за кордоном?