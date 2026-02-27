Не для всех: украинка раскрыла, кому нельзя переезжать в Албанию
- Албания не подходит для людей, которые ищут яркую жизнь с развлечениями, поскольку здесь все медленно и расслаблено.
- Недостатки Албании включают медленный сервис и отсутствие отопления зимой, а также хаотичных водителей.
Украинка, переехавшая в не слишком популярную, но красивую страну Европы –Албанию – рассказала, кому она не подойдет для жизни.
Албания – это солнечная и красивая страна. Впрочем, если вы размышляете о переезде туда, сначала следует взвесить все преимущества и недостатки, ведь подойдет она не для всех, сообщает soloma.travel.
Кому не стоит переезжать в Албанию?
Украинка поделилась, что Албания – это далеко не лучшая страна для людей, которые хотят яркой жизни с развлечениями и шумом.
Здесь все медленно, расслабленно, моментами даже скучно. Но это спокойствие под шум моря и природы – если это про тебя, ты влюбишься, гарантирую,
– рассказала блогерша.
Кроме того, Албания имеет еще один ощутимый недостаток по сравнению с Украиной – сервис здесь очень медленный, а доставка работает далеко не всегда. Впрочем, украинка заметила, что в Албании очень вкусная еда и хорошие люди, и для нее это компенсирует недостаток быстрого сервиса.
Многие также считают, что Албания – это страна вечного лета, где море всегда теплое, а солнце светит 300 дней в году. Впрочем, зимой все же бывает довольно прохладно, а отопления в квартирах нет – и это означает, что в жилье холоднее, чем на улице.
Если ты человек, которому нужна медицина как в Германии – то должен тебя разочаровать. Здесь не будет такого уровня, но тебе не придется ждать месяц, два, три: ты сможешь попасть к врачу в тот же день, или на крайний случай завтра,
– добавила девушка.
Последний недостаток Албании – это хаотичные водители.
Интересно! К слову, Албания – это одна из относительно недорогих стран Европы. Один человек там может жить примерно на 31 556 гривен, не учитывая аренду, пишет Numbeo.
