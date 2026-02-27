Албанія – це сонячна та красива країна. Втім, якщо ви розмірковуєте про переїзд туди, спершу слід зважити усі переваги й недоліки, адже підійде вона не для всіх, повідомляє soloma.travel.
Кому не варто переїздити до Албанії?
Українка поділилася, що Албанія – це далеко не найкраща країна для людей, які хочуть яскравого життя з розвагами та шумом.
Тут все повільно, розслаблено, моментами навіть нудно. Але це спокій під шум моря й природи – якщо це про тебе, ти закохаєшся, гарантую,
– розповіла блогерка.
Окрім того, Албанія має ще один відчутний недолік порівняно з Україною – сервіс тут дуже повільний, а доставка працює далеко не завжди. Втім, українка зауважила, що в Албанії дуже смачна їжа та хороші люди, і для неї це компенсує нестачу швидкого сервісу.
Чимало людей також вважають, що Албанія – це країна вічного літа, де море завжди тепле, а сонце світить 300 днів на рік. Втім, взимку все ж буває досить прохолодно, а опалення у квартирах немає – і це означає, що в житлі холодніше, ніж на вулиці.
Якщо ти людина, якій потрібна медицина як в Німеччині – то мушу тебе розчарувати. Тут не буде такого рівня, але тобі не доведеться чекати місяць, два, три: ти зможеш потрапити до лікаря в той самий день, або на крайній випадок завтра,
– додала дівчина.
Останній недолік Албанії – це хаотичні водії.
Цікаво! До слова, Албанія – це одна з відносно недорогих країн Європи. Одна людина там може жити приблизно на 31 556 гривень, не враховуючи оренду, пише Numbeo.
