"Никогда не почувствуешь себя неполноценным": украинка раскрыла плюсы маленькой страны в Европе

Многие украинцы сейчас живут за границей, а некоторые только думают о переезде. И украинка, живущая в Европе уже не один год, рассказала, на какую страну следует обратить внимание.

Бельгия – это небольшая страна, которая, впрочем, может предложить замечательные возможности. Кроме того, Бельгия может похвастаться несколькими неожиданными преимуществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на purtachkaa.

Какие есть неожиданные преимущества жизни в Бельгии?

Бельгия – это страна с очень высоким уровнем жизни.

Видела очень много мнений, что здесь очень дорого. Так, согласна, но ты и получаешь соответствующую заработную плату,

– поделилась блогерша.

В Бельгии даже на обычной работе без высшего образования можно получать 2000 евро в месяц. Кроме того, государство также помогает и выплачивает немалые средства безработным.

Украинка рассказала о плюсах Бельгии: смотрите видео

Кроме того, именно бельгийцы очень приветливы. Они, как и все, любят посплетничать, но общаться с ними, по мнению украинки, очень приятно. Еще одно преимущество Бельгии для нее – это то, что там достойно оценивается любой труд.

Ты никогда не почувствуешь себя неполноценным, потому что, к примеру, помогаешь людям по дому, продаешь в магазине или даже убираешь на улице, потому что даже сами бельгийцы работают на таких работах,

– рассказала украинка.

Еще одно преимущество – в Бельгии разговаривают на трех языках, и уже есть шанс, что вы будете знать одну из них. Украинка считает, что это существенно облегчит адаптацию в стране. Кроме того, в Бельгии украинцы очень нравится система страхования – ведь застраховать можно практически все и потом не переживать.

Как бонус, Бельгия – это небольшая, но очень красивая страна, поэтому всегда будет куда поехать, и одновременно не нужно тратить на это очень много времени.

