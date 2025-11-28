"Иногда возникает испанский стыд": украинка рассказала о минусах жизни в Чехии

Чехия – это страна, где сейчас живет немало украинцев. Некоторые едут на заработки, а другие переезжают туда жить. Украинка рассказала, к каким недостаткам страны стоит подготовиться заранее.

Украинка, что уже в течение определенного времени живет в Чехии, заметила в стране несколько минусов, которые могут быть неочевидными для туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на marianna.eyb.

Интересно "Надо занимать очередь в очередь": украинка раскрыла 4 минуса Португалии для жизни

Какие есть недостатки жизни в Чехии?

Аренда жилья

Если в столице Чехии, Праге, вы захотите поселиться в комфортной квартире недалеко от центра, цены на аренду будут стартовать от 1000 долларов. Украинка поделилась, что ей удалось найти квартиру без риелтора – потому что иначе расходы на жилье стали бы даже больше.

Украинка раскрыла минусы жизни в Праге: смотрите видео

Поведение украинцев

Второй минус, который заметила блогер – это поведение некоторых украинцев, приезжающих в Чехию.

Честно, у меня иногда возникает испанский стыд, и я не понимаю, как так могут вести себя наши украинцы,

– поделилась девушка.

Дорогие коммунальные услуги

Всего за два месяца украинке и ее мужу в Праге пришлось отдать 20 000 крон (более 40 тысяч гривен) только за коммунальные услуги.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?