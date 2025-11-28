"Іноді виникає іспанський сором": українка розповіла про мінуси життя у Чехії
- Оренда житла в Празі може коштувати від 1000 доларів, а пошук без рієлтора може допомогти зменшити витрати.
- Комунальні послуги в Празі є дорогими, у двох місяців їх вартість може становити понад 40 тисяч гривень.
Чехія – це країна, де зараз живе чимало українців. Деякі їдуть на заробітки, а інші переїжджають туди жити. Українка розповіла, до яких недоліків країни варто підготуватися заздалегідь.
Українка, що вже протягом певного часу живе у Чехії, помітила у країні кілька мінусів, які можуть бути неочевидними для туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на marianna.eyb.
Які є недоліки життя у Чехії?
Оренда житла
Якщо у столиці Чехії, Празі, ви захочете оселитися у комфортній квартирі неподалік від центру, ціни на оренду стартуватимуть від 1000 доларів. Українка поділилася, що їй вдалося знайти квартиру без рієлтора – бо інакше витрати на житло стали б навіть більшими.
Українка розкрила мінуси життя у Празі: дивіться відео
Поведінка українців
Другий мінус, який помітила блогерка – це поведінка деяких українців, що приїздять до Чехії.
Чесно, в мене інколи виникає іспанський сором, і я не розумію, як так можуть поводити себе наші українці,
– поділилася дівчина.
Дорогі комунальні послуги
Всього за два місяці українці та її чоловікові у Празі довелося віддати 20 000 крон (понад 40 тисяч гривень) лише за комунальні послуги.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Іспанії, розповіла, що попри те, що винаймає квартиру у безпечному районі, в безпеці себе не почуває. В країні багато безхатьків, що живуть прямо під вікнами, а також машину можуть пограбувати серед білого дня.
Тим часом українка в Ірландії розкрила, як проходить іспит на водійські права у країні. Одна річ, яка її здивувала найбільше – це той факт, що починають навчати водити одразу на дорогах міста.