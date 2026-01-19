5 вещей, которые в Германии лучше, чем в Испании: сравнение от украинки
- Украинка Полина отмечает, что в Германии шаурма самая вкусная, качество дорог очень высокое, а велодорожек больше, чем в Испании.
- В Германии ценят машины и ухаживают за ними, пунктуальность очень важна, а воду можно пить из-под крана, что отличается от ситуации в Испании.
Украинка, переехавшая в Испанию из Германии, поделилась перечнем вещей, которых ей не хватает в солнечной стране.
Украинка Полина переехала из Германии из-за постоянно пасмурной погоды, проблемы с бюрократией и самозанятостью – впрочем, все же нескольких вещей из этой страны ей не хватает в Испании, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Интересно Эти 11 городов являются крупнейшими в мире: один из них постепенно погружается в море
Что украинцам нравится в Германии?
Шаурма
Украинка считает, что в Германии шаурма самая вкусная – и именно о ней она думает каждый раз, когда вспоминает немецкую кухню.
В Испании также много где можно купить шаурму, но такой вкусной, как в Германии, я не пробовала нигде,
– поделилась девушка.
Качество дорог и велодорожки
Украинка рассказала, что в Германии качество дорог очень высокое, "всегда все идеально". А вот в Испании выбоины на дорогах могут встречаться и в крупных городах. И несмотря на то, что в Валенсии, где сейчас живет украинка, немало велодорожек, в Германии их даже больше.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Украинка сравнила Германию и Испанию: смотрите видео
Отношение к машинам
В Германии люди ездят на дорогих хороших машинах – и соответственно ценят их, ухаживают и всегда моют (в этой стране за немытую машину можно получить штраф). А вот в Испании к машине относятся как к транспорту, и не ухаживают за ними так сильно.
Пунктуальность
В Германии всегда люди вовремя приходят на встречи, и пунктуальность очень ценится. А вот в Испании все совсем иначе. Часто даже на запланированную встречу с мастером можно ждать часами.
Питьевая вода из-под крана
Вспоминаю, как в Германии я все готовила, и пили мы воду из-под крана. Здесь же мы сначала таскали баклажки, потом заказали себе специальный кулер – все равно не очень удобно,
– поделилась блогерша.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка рассказала, как проходит зима в Испании, и очень ли холодно в этой стране. По ее словам, все зависит от региона – и от дома, в котором повезет жить.
Тем временем украинка в Канаде раскрыла неожиданные минусы этой популярной страны. Самый большой из них заключается в том, что на улицах очень много бездомных.