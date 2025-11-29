Буллинг и много странных законов: украинка раскрыла недостатки популярной европейской страны

Украинка, которая прожила в Германии уже два года, убеждена, что эта страна подойдет для жизни далеко не всем. Поэтому перед переездом следует узнать обо всех потенциальных минусах.

Германия – это страна, в которой сейчас проживает немало украинцев. Но по мнению украинки, там все совсем не так идеально, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно Действительно ли Мадейра – рай на земле: украинка раскрыла неожиданные минусы острова

Какие недостатки в Германии заметила украинка?

Необычные законы

Каждая страна имеет свои законы, и в Германии хватает странных правил, о которых не местные часто могут даже не догадываться. Штраф можно получить и за нелегальное скачивание через торрент, и за срывание цветка с клумбы.

Много пенсионеров

Во многих заведениях и на событиях украинцы приходится встречать многих пенсионеров, а вот молодежи не хватает.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Отсутствие кондиционеров

Несмотря на то, что летом температура в Германии может достигать едва ли не рекордных значений, почти нигде в стране нет кондиционеров.

И я спрашиваю – что вы делаете? А они мне – "мочим наши простыни",

– пожаловалась украинка.

Медицина

Ранее украинка верила, что медицина в Германии – это большой плюс по сравнению с Украиной, и на собственном опыте убедилась, что это не так.

Если у вас какие-то серьезные заболевания – вас здесь вылечат. Если вам просто плохо – чаек, и оно само как-то пройдет,

– поделилась украинка.

Кроме того, очень трудно в Германии и записаться к врачу – запись нужно делать за 3 – 6 месяцев вперед.

Очень высокие налоги

Германия известна своими высокими налогами, и особенно много нужно платить самозанятым людям.

Украинка раскрыла минусы жизни в Германии: смотрите видео

Буллинг и безопасность

Украинка поделилась, что в Германии очень большой проблемой является буллинг украинских детей в школе. Кроме того, ранее украинка считала Германию безопасной страной, и впоследствии убедилась, что это не совсем так.

Сестру блогера и ее подруг преследовали мужчины и шли почти до самого дома, а у ее мужа едва не украли велосипед.

Бьюти-сфера

В Германии украинка ходит к украинским мастерам, а вот качество местных услуг ее совсем не устраивает.

Билеты на самолеты

В Германии в период отпусков билеты на самолеты стоят немало. И поэтому для того, чтобы купить их по приемлемой цене, нужно планировать отпуск по крайней мере за полгода.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?