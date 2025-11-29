Буллинг и много странных законов: украинка раскрыла недостатки популярной европейской страны
- Украинка, проживающая в Германии, отметила о странных законах, отсутствие кондиционеров, проблемы с медициной, высокие налоги и буллинг в школах.
- Она также подчеркнула недостаточную безопасность, низкое качество бьюти-услуг и необходимость заранее планировать путешествия из-за высоких цен на билеты.
Украинка, которая прожила в Германии уже два года, убеждена, что эта страна подойдет для жизни далеко не всем. Поэтому перед переездом следует узнать обо всех потенциальных минусах.
Германия – это страна, в которой сейчас проживает немало украинцев. Но по мнению украинки, там все совсем не так идеально, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Интересно Действительно ли Мадейра – рай на земле: украинка раскрыла неожиданные минусы острова
Какие недостатки в Германии заметила украинка?
Необычные законы
Каждая страна имеет свои законы, и в Германии хватает странных правил, о которых не местные часто могут даже не догадываться. Штраф можно получить и за нелегальное скачивание через торрент, и за срывание цветка с клумбы.
Много пенсионеров
Во многих заведениях и на событиях украинцы приходится встречать многих пенсионеров, а вот молодежи не хватает.
Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!
Отсутствие кондиционеров
Несмотря на то, что летом температура в Германии может достигать едва ли не рекордных значений, почти нигде в стране нет кондиционеров.
И я спрашиваю – что вы делаете? А они мне – "мочим наши простыни",
– пожаловалась украинка.
Медицина
Ранее украинка верила, что медицина в Германии – это большой плюс по сравнению с Украиной, и на собственном опыте убедилась, что это не так.
Если у вас какие-то серьезные заболевания – вас здесь вылечат. Если вам просто плохо – чаек, и оно само как-то пройдет,
– поделилась украинка.
Кроме того, очень трудно в Германии и записаться к врачу – запись нужно делать за 3 – 6 месяцев вперед.
Очень высокие налоги
Германия известна своими высокими налогами, и особенно много нужно платить самозанятым людям.
Украинка раскрыла минусы жизни в Германии: смотрите видео
Буллинг и безопасность
Украинка поделилась, что в Германии очень большой проблемой является буллинг украинских детей в школе. Кроме того, ранее украинка считала Германию безопасной страной, и впоследствии убедилась, что это не совсем так.
Сестру блогера и ее подруг преследовали мужчины и шли почти до самого дома, а у ее мужа едва не украли велосипед.
Бьюти-сфера
В Германии украинка ходит к украинским мастерам, а вот качество местных услуг ее совсем не устраивает.
Билеты на самолеты
В Германии в период отпусков билеты на самолеты стоят немало. И поэтому для того, чтобы купить их по приемлемой цене, нужно планировать отпуск по крайней мере за полгода.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, что живет в Чехии, раскрыла неожиданные минусы, с которыми пришлось столкнуться в стране. И один из них – это невоспитанные украинцы, из-за которых блогерша чувствовала "испанский стыд".
Между тем украинка, живущая в городе, признанном "самым комфортным в Европе", также нашла немало минусов. Говорится о Вене, где есть проблемы с наличными и обслуживанием в заведениях.