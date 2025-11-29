Булінг і багато дивних законів: українка розкрила недоліки популярної європейської країни
- Українка, що проживає у Німеччині, зазначила про дивні закони, відсутність кондиціонерів, проблеми з медициною, високі податки та булінг в школах.
- Вона також підкреслила недостатню безпеку, низьку якість б'юті-послуг та необхідність заздалегідь планувати подорожі через високі ціни на квитки.
Українка, що прожила у Німеччині вже два роки, переконана, що ця країна підійде для життя далеко не всім. Тож перед переїздом слід дізнатися про усі потенційні мінуси.
Німеччина – це країна, в якій зараз проживає чимало українців. Та на думку українки, там все зовсім не так ідеально, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які недоліки у Німеччині помітила українка?
Незвичні закони
Кожна країна має свої закони, та у Німеччині не бракує дивних правил, про які не місцеві часто можуть навіть не здогадуватися. Штраф можна отримати і за нелегальне завантаження через торент, і за зривання квітки з клумби.
Багато пенсіонерів
В багатьох закладах та на подіях українці доводиться зустрічати багатьох пенсіонерів, а ось молоді не вистачає.
Відсутність кондиціонерів
Попри те, що влітку температура в Німеччині може досягати чи не рекордних значень, майже ніде в країні немає кондиціонерів.
І я питаю – що ви робите? А вони мені – "мочимо наші простирадла",
– поскаржилася українка.
Медицина
Раніше українка вірила, що медицина в Німеччині – це великий плюс порівняно з Україною, та на власному досвіді переконалася, що це не так.
Якщо у вас якісь серйозні захворювання – вас тут вилікують. Якщо вам просто погано – чайок, і воно саме якось пройде,
– поділилася українка.
Окрім того, дуже важко в Німеччині та записатися до лікаря – запис потрібно робити за 3 – 6 місяців наперед.
Дуже високі податки
Німеччина відома своїми високими податками, і особливо багато потрібно платити самозайнятим людям.
Булінг і безпека
Українка поділилася, що у Німеччині дуже великою проблемою є булінг українських дітей в школі. Окрім того, раніше українка вважала Німеччину безпечною країною, та згодом переконалася, що це не зовсім так.
Сестру блогерки та її подруг переслідували чоловіки і йшли майже до самого дому, а в її чоловіка ледь не вкрали велосипед.
Б'юті-сфера
У Німеччині українка ходить до українських майстрів, а ось якість місцевих послуг її зовсім не влаштовує.
Квитки на літаки
У Німеччині в період відпусток квитки на літаки коштують чимало. І тому для того, аби купити їх за прийнятною ціною, потрібно планувати відпустку принаймні за пів року.
