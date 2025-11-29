Булінг і багато дивних законів: українка розкрила недоліки популярної європейської країни

Українка, що прожила у Німеччині вже два роки, переконана, що ця країна підійде для життя далеко не всім. Тож перед переїздом слід дізнатися про усі потенційні мінуси.

Німеччина – це країна, в якій зараз проживає чимало українців. Та на думку українки, там все зовсім не так ідеально, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які недоліки у Німеччині помітила українка?

Незвичні закони

Кожна країна має свої закони, та у Німеччині не бракує дивних правил, про які не місцеві часто можуть навіть не здогадуватися. Штраф можна отримати і за нелегальне завантаження через торент, і за зривання квітки з клумби.

Багато пенсіонерів

В багатьох закладах та на подіях українці доводиться зустрічати багатьох пенсіонерів, а ось молоді не вистачає.

Відсутність кондиціонерів

Попри те, що влітку температура в Німеччині може досягати чи не рекордних значень, майже ніде в країні немає кондиціонерів.

І я питаю – що ви робите? А вони мені – "мочимо наші простирадла",

– поскаржилася українка.

Медицина

Раніше українка вірила, що медицина в Німеччині – це великий плюс порівняно з Україною, та на власному досвіді переконалася, що це не так.

Якщо у вас якісь серйозні захворювання – вас тут вилікують. Якщо вам просто погано – чайок, і воно саме якось пройде,

– поділилася українка.

Окрім того, дуже важко в Німеччині та записатися до лікаря – запис потрібно робити за 3 – 6 місяців наперед.

Дуже високі податки

Німеччина відома своїми високими податками, і особливо багато потрібно платити самозайнятим людям.

Українка розкрила мінуси життя у Німеччині: дивіться відео

Булінг і безпека

Українка поділилася, що у Німеччині дуже великою проблемою є булінг українських дітей в школі. Окрім того, раніше українка вважала Німеччину безпечною країною, та згодом переконалася, що це не зовсім так.

Сестру блогерки та її подруг переслідували чоловіки і йшли майже до самого дому, а в її чоловіка ледь не вкрали велосипед.

Б'юті-сфера

У Німеччині українка ходить до українських майстрів, а ось якість місцевих послуг її зовсім не влаштовує.

Квитки на літаки

У Німеччині в період відпусток квитки на літаки коштують чимало. І тому для того, аби купити їх за прийнятною ціною, потрібно планувати відпустку принаймні за пів року.

