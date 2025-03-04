Сколько надо зарабатывать в Ирландии, чтобы прожить без соцпомощи

В Ирландии довольно специфическая ценовая политика в жилищной сфере. Дело в том, что там нет бюджетного жилья.

Поэтому нужно готовиться к тому, что в Ирландии недешево жить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на UkrainePulse.

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Цены на проживание в Ирландии

Основной жилой сектор в Ирландии – это частные дома, цены на которые соответствующие. А в крупных городах, которых в этой стране совсем немного, цены заоблачные.

К примеру, в Дублине стоимость аренды одной комнаты в общей квартире с другими людьми на одного взрослого – от 800 евро. И это еще считается дешево.

Цены на аренду трехкомнатного дома вне города – примерно от 1 200 до 1 800 евро в месяц. Однако в селах тоже сложно найти жилье, ведь на них "охотятся" десятки претендентов. Проблема заключается в том, что спрос в Ирландии превышает предложение – там недостаточно жилья для всех желающих.



Цены на жилье в Ирландии высокие из-за большого спроса / Pexels

Если вам повезло снять собственное жилье, то также следует добавить расходы на коммунальные услуги.

Преимущественно частные дома имеют систему отопления на масле. 300 литров специального мазута с доставкой стоит 325 евро. Если топить час утром и два часа вечером, то его хватает где-то на полтора месяца. А еще электричество – это примерно 100 – 150 евро в месяц. А вывоз мусора стоит около 150 евро на полгода.

По ценам на продукты, то средняя недельная корзина на человека стоит ориентировочно 120 евро.

Дополнительные расходы:

Медицина. Люди на социальном обеспечении имеют медицинскую карточку – походы к врачу, основные процедуры, операции и медикаменты оплачивает государство. Работающие лица такой карточки не имеют и должны платить за это самостоятельно. К примеру, прием у семейного врача обойдется в 50 евро. Однако ради справедливости стоит отметить, что некоторые виды медпомощи бесплатные для всех.

Люди на социальном обеспечении имеют медицинскую карточку – походы к врачу, основные процедуры, операции и медикаменты оплачивает государство. Работающие лица такой карточки не имеют и должны платить за это самостоятельно. К примеру, прием у семейного врача обойдется в 50 евро. Однако ради справедливости стоит отметить, что некоторые виды медпомощи бесплатные для всех. Транспорт. Ирландия – это страна, в которой нужен автомобиль, ведь многие села не имеют общественного транспорта. Дизель на недорогой заправке – 1,7 евро за литр. Самым дорогим пунктом является страхование авто на год, это в среднем это 1 200 – 3 000 евро. Также надо платить дорожный налог – примерно 300 евро в год.

Ирландия – это страна, в которой нужен автомобиль, ведь многие села не имеют общественного транспорта. Дизель на недорогой заправке – 1,7 евро за литр. Самым дорогим пунктом является страхование авто на год, это в среднем это 1 200 – 3 000 евро. Также надо платить дорожный налог – примерно 300 евро в год. Мобильная связь. Стоимость контракта на двоих (взрослый и ребенок) – 45 евро в месяц

Стоимость контракта на двоих (взрослый и ребенок) – 45 евро в месяц Интернет. Минимум 50 евро в месяц.

Также не следует забывать о таких дополнительных расходах, как одежда и развлечения.

Вывод. В общем, в деревне или пригороде, семья из трех человек тратит на скромную жизнь в Ирландии 2 500 – 3 500 тысячи евро в месяц. А в таких городах, как Дубин, стоимость проживания еще дороже.