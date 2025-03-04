Тому потрібно готуватися до того, що в Ірландії недешево жити. Про це пише 24 Канал із посиланням на UkrainePulse.

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Ціни на проживання в Ірландії

Основний житловий сектор в Ірландії – це приватні будинки, ціни на які відповідні. А у великих містах, яких в цій країні зовсім небагато, ціни захмарні.

До прикладу, у Дубліні вартість оренди однієї кімнати в спільній квартирі з іншими людьми на одного дорослого – від 800 євро. І це ще вважається дешево.

Ціни на оренду трикімнатного будинку поза містом – приблизно від 1 200 до 1 800 євро на місяць. Однак у селах теж складно знайти помешкання, адже на них "полюють" десятки претендентів. Проблема полягає в тому, що попит в Ірландії перевищує пропозицію – там недостатньо житла для всіх охочих.



Ціни на житло в Ірландії високі через великий попит / Pexels

Якщо вам пощастило винайняти власне житло, то також слід додати витрати на комунальні послуги.

Переважно приватні будинки мають систему опалення на олії. 300 літрів спеціального мазуту з доставкою коштує 325 євро. Якщо топити годину вранці та дві години ввечері, то його вистачає десь на півтора місяця. А ще електрика – це приблизно 100 – 150 євро на місяць. А вивіз сміття коштує близько 150 євро на пів року.

Щодо цін на продукти, то середній тижневий кошик на людину вартує орієнтовно 120 євро.

Додаткові витрати:

Медицина. Люди на соціальному забезпеченні мають медичну картку – походи до лікаря, основні процедури, операції та медикаменти оплачує держава. Працюючі особи такої картки не мають і повинні платити за це самостійно. До прикладу, прийом у сімейного лікаря обійдеться в 50 євро. Однак заради справедливості варто зазначити, що деякі види меддопомоги безплатні для всіх.

Люди на соціальному забезпеченні мають медичну картку – походи до лікаря, основні процедури, операції та медикаменти оплачує держава. Працюючі особи такої картки не мають і повинні платити за це самостійно. До прикладу, прийом у сімейного лікаря обійдеться в 50 євро. Однак заради справедливості варто зазначити, що деякі види меддопомоги безплатні для всіх. Транспорт. Ірландія – це країна, в якій потрібен автомобіль, адже багато сіл не мають громадського транспорту. Дизель на недорогій заправці – 1,7 євро за літр. Найдорожчим пунктом є страхування авто на рік, це в середньому це 1 200 – 3 000 євро. Також треба платити дорожній податок – приблизно 300 євро на рік.

Ірландія – це країна, в якій потрібен автомобіль, адже багато сіл не мають громадського транспорту. Дизель на недорогій заправці – 1,7 євро за літр. Найдорожчим пунктом є страхування авто на рік, це в середньому це 1 200 – 3 000 євро. Також треба платити дорожній податок – приблизно 300 євро на рік. Мобільний зв’язок. Вартість контракту на двох (дорослий та дитина) – 45 євро на місяць

Вартість контракту на двох (дорослий та дитина) – 45 євро на місяць Інтернет. Мінімум 50 євро на місяць.

Також не слід забувати про такі додаткові витрати, як одяг та розваги.

Висновок. Загалом, у селі чи передмісті, родина з трьох людей витрачає на скромне життя в Ірландії 2 500 – 3 500 тисячі євро на місяць. А у таких містах, як Дубін, вартість проживання ще дорожча.