Почти постоянно ночь: украинка раскрыла неожиданные минусы жизни в Исландии
- Украинка рассказала о трудностях с трудоустройством в Исландии из-за высокой конкуренции на рынке труда.
- Она также отметила о высоких ценах на жилье и продукты, а также сложные погодные условия, особенно зимние ночи.
Украинка, переехавшая в Исландию, поделилась, что немало украинцев покидают эту страну, и на это есть несколько причин.
Исландия – это страна, где живет достаточно много украинцев. Но перед тем, как принимать решение о переезде, следует узнать обо всех недостатках этой страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на linakondes22.
Какие есть минусы жизни в Исландии?
Первый недостаток, о котором рассказала украинка – это рынок труда. В Исландии найти работу совсем непросто, а конкуренция очень высокая. Соревнуются за вакансии и местные, и мигранты, знающие и английский, и исландский языки.
Но если очень хочешь, работу найдешь,
– поделилась блогерша.
Второй недостаток для женщины – это исландские цены, потому что они изрядно "кусаются". Например, двухкомнатная квартира в столице или окрестностях будет стоить не менее, чем 2000 евро, а за килограмм куриной грудки придется отдать около 700 гривен. Впрочем, девушка отметила, что если сравнивать эти цены с зарплатой, то "жить можно".
Украинка рассказала о жизни в Исландии: смотрите видео
Третий минус для украинки – это погода и зимние ночи.
Ветер, мелкий дождь, морось делают дни дискомфортными, а зимой здесь почти постоянно ночь, темнота истощает,
– добавила она.
