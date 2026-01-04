Украинка раскрыла, как испанцы относятся к украинцам: точно следует знать перед переездом
- Украинка Ирина, которая живет в Испании, отметила, что испанцы относятся к эмигрантам, в частности украинцам, очень хорошо и не проявляют ксенофобии.
- Испанцы не обращают внимания на национальность, цвет кожи или религию, и относятся ко всем как к людям, которые выбрали жизнь под солнцем.
Украинка Ирина, живущая в Испании уже более года, рассказала об отношении местных к украинцам –и оно может изрядно удивить.
Испания – это чрезвычайно популярная среди украинцев страна. Одни едут туда на отдых, чтобы погреться под теплым солнцем, другие же переезжают навсегда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Как в Испании относятся к украинцам?
И многие перед переездом, особенно семьи с детьми, переживают, нет ли в Испании ксенофобии и как относятся к украинцам. Впрочем, по словам украинки, испанцы относятся к эмигрантам очень хорошо.
Им реально все равно, какой ты национальности, какого цвета кожи, какая у тебя ориентация, какой ты религии. Для них ты просто еще один человек, который выбрал жизнь под солнцем,
– поделилась девушка.
Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео
Она уверена, что переживать нет причины, ведь "в Украину никто не будет выгонять".
Не знаю, возможно это из-за солнца. Потому что когда оно светит круглый год, трудно быть злым,
– добавила девушка.
Что еще следует знать украинцам перед переездом в Испанию?
В Испании не обошлось и без недостатков – украинка, живущая там, поделилась основными минусами, с которыми столкнулась в стране. В частности, сложности возникают из-за языкового барьера – ведь в Испании большинство людей вообще не знают английского. Кроме того, все делается медленно, а сами испанцы никуда не спешат.
Кроме того, перед переездом следует учесть 5 ошибок, которые часто делают украинцы, планирующие перебраться в эту солнечную страну.