Украинка раскрыла лучший город Испании для жизни: о нем мало кто знает
- Украинка, переехавшая в Испанию, считает, что нашла лучший город для жизни в этой стране.
- Она поделилась своим опытом с 24 Каналом, ссылаясь на zlatarybas.
Испания – это чрезвычайно популярная среди украинцев страна. Одни хотят провести там отпуск, а вот другие планируют переезд.
Украинка, переехавшая в Испанию, убеждена, что ей повезло жить в лучшем городе страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на zlatarybas.
Какой город Испании лучше всего подходит для жизни?
Украинка убеждена, что лучший город Испании – это не Мадрид, не Барселона и даже не Валенсия. В этом городе температура даже зимой не опускается ниже, чем до 15 градусов, а цены достаточно невысокие, поэтому комнату можно арендовать всего за 350 евро – и там даже можно жить с котом.
Но самое большое преимущество испанского города для украинки – это то, что он расположен на берегу Атлантического океана.
Нет ничего лучше в этой жизни, чем встретить закат на берегу океана. Такая романтика,
– поделилась украинка.
Впрочем, девушка все же отметила, что погода в этом городе может быть довольно переменчивой – порой идут дожди, поэтому лучше всегда иметь под рукой зонтик. Испанцы, живущих в городе, очень расслабленные – и украинка заметила, что и сама перенимает их настроение.
Украинка рассказала о лучшем городе Испании: смотрите видео
В городе постоянно проходят замечательные вечеринки, есть немало заведений с вкусной едой, а сам город достаточно компактный, чтобы практически куда угодно можно было добраться пешком.
15 минут до центра города, а потом еще 15 – и ты уже на океане. И это все о моем любимом городе Ла-Корунья,
– рассказала девушка.
