Украинка раскрыла лучший город Испании для жизни: о нем мало кто знает

Испания – это чрезвычайно популярная среди украинцев страна. Одни хотят провести там отпуск, а вот другие планируют переезд.

Украинка, переехавшая в Испанию, убеждена, что ей повезло жить в лучшем городе страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на zlatarybas.

Какой город Испании лучше всего подходит для жизни?

Украинка убеждена, что лучший город Испании – это не Мадрид, не Барселона и даже не Валенсия. В этом городе температура даже зимой не опускается ниже, чем до 15 градусов, а цены достаточно невысокие, поэтому комнату можно арендовать всего за 350 евро – и там даже можно жить с котом.

Но самое большое преимущество испанского города для украинки – это то, что он расположен на берегу Атлантического океана.

Нет ничего лучше в этой жизни, чем встретить закат на берегу океана. Такая романтика,

– поделилась украинка.

Впрочем, девушка все же отметила, что погода в этом городе может быть довольно переменчивой – порой идут дожди, поэтому лучше всегда иметь под рукой зонтик. Испанцы, живущих в городе, очень расслабленные – и украинка заметила, что и сама перенимает их настроение.

В городе постоянно проходят замечательные вечеринки, есть немало заведений с вкусной едой, а сам город достаточно компактный, чтобы практически куда угодно можно было добраться пешком.

15 минут до центра города, а потом еще 15 – и ты уже на океане. И это все о моем любимом городе Ла-Корунья,

– рассказала девушка.

