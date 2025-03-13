Цены шокируют: сколько стоят продукты в Японии

Многие считают, что в Японии дорогая стоимость жизни. С одной стороны это правда, однако цены на продукты значительно ниже, чем может показаться на первый взгляд.

Украинка, которая проживает в Японии, рассказала о стоимости продуктов в местном супермаркете. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @nessadzoma.

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Сколько стоят продукты в Японии

Девушка рассказала, что ездит за покупками в магазин Costco. Это американская сеть супермаркетов, которая известна оптовыми товарами.

Там все продается большими упаковками, банками и ящиками. Так значительно выгоднее.

Цены на продукты в Японии:

Картофель – 195 гривен за 3 килограмма;

Коробка помидор черри – 360 граммов за 900 граммов;

Голубика – 445 гривен за пол килограмма;

Малина – 310 гривен за 2 горстки;

Сливочное масло – 337 гривен за 400 граммов;

Два литра молока – 195 гривен 195 гривен;

Два десятка яиц – 130 гривен;

Свиной фарш – 210 гривен за килограмм 210 гривен за килограмм;

Ребро свинины – 360 гривен за килограмм;

Куриное филе – 418 гривен за 2,5 килограмма;

Колбаса – 230 гривен за 255 грамм;

Твердый сыр – 490 гривен за 900 грамм;

Филе красной рыбы – 1 500 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Японии: смотрите видео

Кроме продуктов, здесь есть очень много товаров. Из самого интересного в плане цены, то я считаю, что это подгузники. За 114 штук – 1 100 гривен. И пачка батареек 40 штук – 440 гривен,

– сказала украинка.

Она отметила, что это невысокие цены, учитывая японские зарплаты. А в комментариях многие украинцы отметили, что на некоторые товары цены такие же, как и в Украине.

К слову, есть хорошие новости для путешественников, которые мечтают побывать в Японии, однако беспокоятся из-за высокой стоимости проживания. В начале марта там запустили автобусы со спальными местами, чтобы туристы не тратились на отели.