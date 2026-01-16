"Я не хочу там жить": украинка раскрыла 3 неожиданных минуса Канады
- Украинка в Канаде считает, что уровень медицины является одним из самых больших минусов жизни, в частности, из-за длинных очередей в отделах экстренной помощи.
- Она также отметила проблемы с безопасностью в канадских банках и частые случаи мошенничества, которые происходят почти каждую неделю.
Украинка, живущая в Канаде, выяснила, что в стране хватает минусов – и многие люди, только задумывающиеся о переезде туда, о них даже не догадываются.
Канада – это популярная среди украинцев страна, но в ней все же хватает недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristikuzenko. И со многими из них украинке Кристине пришлось столкнуться самой.
Какие есть минусы жизни в Канаде?
Медицина
Украинка поделилась, что неожиданно для нее первым недостатком стал именно уровень медицины в Канаде.
Я знаю, что это звучит банально. И тоже думала, что вот в Украине я по врачам не ходила, то зачем они мне сдались в Канаде? Думала я так ровно до тех пор, пока лично не попала в Канаде в отдел экстренной медицинской помощи,
– поделилась украинка.
Там девушке пришлось просидеть в очереди три часа. Людям с открытыми переломами рук и ног приходится ждать по семь часов, а знакомой девушки с аппендицитом дали обезболивающее и сказали ждать до утра.
Именно поэтому в Канаде я не могу быть спокойной за свое здоровье,
– добавила девушка.
Мошенники
Украинка не может вспомнить, когда в последний раз в Украине получала мошеннические письма, а вот в Канаде это с ней происходит чуть ли не каждую неделю. И простая невнимательность может стоить больших денег.
Украинка рассказала о минусах Канады: смотрите видео
Банки
В канадских банках, по словам блогера, есть большие проблемы с безопасностью.
Недавно у моего парня взломали аккаунт в мобильном приложении банка, поменяли пароль и электронную почту и перевели на какой-то рандомный счет 3000 долларов,
– пожаловалась девушка.
Между тем в банке рассказали, что с такой проблемой к ним обращаются много людей еженедельно. Кроме того, в канадских банках мало онлайн-функций, и для многих услуг нужно звонить и ждать на линии по крайней мере час.
