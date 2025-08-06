Переехала в Лиссабон и осталась: украинка рассказала о 4 причинах жить в городе
- Светлана выбрала Лиссабон из-за дружественных людей, океан, доступность цен на жизнь и безопасную атмосферу города.
- Лиссабон предлагает спокойную жизнь со многими событиями и стильными заведениями, хотя цены на жилье могут быть высокими.
Украинка Светлана год назад переехала в столицу Португалии и поделилась причинами, почему выбрала город и осталась жить там.
Светлана до переезда в Лиссабон не была в Португалии ни разу – а впрочем, посетив его, осталась там на целый год, и планирует оставаться даже дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на hey_svetyshka.
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Блогерша поделилась основными причинами, почему ей нравится город
Люди
Люди в Лиссабоне спокойные и дружественные, а также всегда готовы пойти навстречу – Светлана поделилась, что вообще не имела ощущения, как будто она в городе чужая.
Блогерша рассказала о жизни в Лиссабоне: смотрите видео
Океан
Это невероятная сила и энергия – и, кажется, я никогда не привыкну, что в любой момент можно сесть, приехать на пляж и смотреть на огромные волны,
– поделилась блогерша.
Она убеждена, что океан позволяет чувствовать полную свободу, и поэтому является очень важным преимуществом к жизни в городе.
Лиссабон недорогой для жизни
Конечно, недорогой столица Португалии считается именно по сравнению с другими европейскими столицами. Стоимость продуктов, различных услуг, такси и кафе в Лиссабоне, по словам Светланы, абсолютно адекватная – впрочем, это не касается цен на аренду и покупку жилья, которые могут "кусаться".
Атмосфера города
Лиссабон безопасный и наполненный жизнью, в городе есть немало стильных популярных заведений и часто происходят различные события.
Часто ловишь себя на мысли, что тебе просто хорошо,
– добавила Светлана.
К слову, стоит узнать и о преимуществах жизни в Словении – блогерша поделилась причинами, почему выбрала эту страну для переезда.