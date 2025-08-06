Украинка Светлана год назад переехала в столицу Португалии и поделилась причинами, почему выбрала город и осталась жить там.

Светлана до переезда в Лиссабон не была в Португалии ни разу – а впрочем, посетив его, осталась там на целый год, и планирует оставаться даже дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на hey_svetyshka.

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Блогерша поделилась основными причинами, почему ей нравится город

Люди

Люди в Лиссабоне спокойные и дружественные, а также всегда готовы пойти навстречу – Светлана поделилась, что вообще не имела ощущения, как будто она в городе чужая.

Блогерша рассказала о жизни в Лиссабоне: смотрите видео

Океан

Это невероятная сила и энергия – и, кажется, я никогда не привыкну, что в любой момент можно сесть, приехать на пляж и смотреть на огромные волны,

– поделилась блогерша.

Она убеждена, что океан позволяет чувствовать полную свободу, и поэтому является очень важным преимуществом к жизни в городе.

Лиссабон недорогой для жизни

Конечно, недорогой столица Португалии считается именно по сравнению с другими европейскими столицами. Стоимость продуктов, различных услуг, такси и кафе в Лиссабоне, по словам Светланы, абсолютно адекватная – впрочем, это не касается цен на аренду и покупку жилья, которые могут "кусаться".

Атмосфера города

Лиссабон безопасный и наполненный жизнью, в городе есть немало стильных популярных заведений и часто происходят различные события.

Часто ловишь себя на мысли, что тебе просто хорошо,

– добавила Светлана.

К слову, стоит узнать и о преимуществах жизни в Словении – блогерша поделилась причинами, почему выбрала эту страну для переезда.