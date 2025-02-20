Доносы и внезапные комплименты: необычные вещи в Новой Зеландии, которые удивляют украинцев

Украинка Карина, которая проживает в Новой Зеландии, рассказала о вещах, которые удивляют ее в этой стране больше всего.

Девушка поделилась впечатлениями о жизни в Новой Зеландии на своей странице в Тиктоке, сообщает 24 Канал.

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Что удивляет украинцев в Новой Зеландии

Первое, на что указала Карина, – это доносы. Соседи могут "сдать" вас полиции за малейшее нарушение.

Здесь, если ты неправильно запаркуешься или оставишь ребенка до 14 лет одного дома, и об этом узнают соседи, то они легко могут донести эту информацию в полицию. Последствия могут быть разными,

– сказала она.

В то же время есть и то, что удивляет ее в положительном смысле. Девушка отметила, что в Новой Зеландии не встречают по одежке, а оценивают только человеческие качества. Никто не будет оценивать, смотреть обсуждать или тыкать пальцами на человека, который самовыражается. Более того, жители этой страны любят делать комплименты другим людям.

К тебе просто могут подойти и сказать, какая у тебя прическа сегодня классная, или что кому-то нравится твой лук. Я знаю, что мы тоже этому учимся, но мне пока трудно понять, что я тоже так могу сделать и это окей,

– рассказала девушка.

Также она рассказала, что цены в одной сети супермаркетов могут варьироваться в зависимости от города и района. То есть можно искать магазины с более дешевыми ценами и закупаться там.

Но не факт, что эту разницу ты не потратишь на бензин. Кстати, с топливом здесь такая же история,

– сказала Карина.

Что удивляет украинку в Новой Зеландии: смотрите видео

Кроме этого, в некоторых магазинах техники действует "прайс-метч". То есть если показать, что в другом магазине этот товар стоит дешевле, то магазин продаст его по более низкой цене.