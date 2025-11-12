"Меня это бесит очень сильно": украинка раскрыла 5 вещей, которые раздражают в Португалии
- Украинка, которая живет в Португалии, не может привыкнуть к длинным очередям на кассе и необходимости брать талончик, чтобы стать в очередь.
- Другие вещи, что раздражают, включают долгое время ожидания записи к врачу, холодные ночи и засилье футбольных болельщиков в заведениях на выходных.
Украинка, которая уже не один год живет в Португалии, все еще не может привыкнуть к нескольким вещам в стране.
После переезда в другую страну украинцам нужно привыкнуть к другому языку, менталитету и обычаям – и часто на адаптацию уходят годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.
К каким вещам украинка не может привыкнуть в Португалии?
Первая вещь, которая остается непривычной для женщины – это длинные очереди на кассе.
И не просто очереди на кассе – а когда на кассе очень много людей, а покупатель и кассир разговаривают. Они тупо разговаривают минут десять, и в очереди все терпеливо стоят, и никто не делает никакого замечания,
– пожаловалась украинка.
Из-за этого украинке приходится часто менять кассу, ведь долго ждать у нее нет ни времени, ни терпения.
Второй момент – это запись к врачу, и нужно записаться к любому врачу, а особенно к стоматологу, нужно ждать записи по крайней мере месяц, а иногда даже дольше.
Следующая вещь, к которой женщина не может привыкнуть – это то, что для того, чтобы встать в очередь, нужно взять талончик. Делать это нужно на почте, в больнице и даже в обычной очереди в супермаркете.
У меня было очень часто такое, что я на автомате встаю в очередь, потом я вспоминаю, что я в Португалии и не взяла этот талон. Выхожу, беру талон и занимаю снова очередь,
– поделилась женщина.
Четвертый неожиданный момент – это холодные ночи, утра и вечера. Несмотря на то, что погода в Португалии достаточно мягкая, ночью она серьезно падает. И последнее – это футбол. На выходных или в пятницу не получится просто посидеть в заведении и спокойно отдохнуть, ведь почти все они заполнены болельщиками.
Украинка, живущая в столице Португалии Лиссабоне, поделилась, какие минусы она заметила в этом городе. И самый большой из них – это очень дорогая аренда жилья, а цены на покупку стартуют вообще от миллиона евро.
Между тем другая украинка, жившая в Португалии, рассказала, почему не считает эту страну удачной для жизни. Среди основных недостатков – старый жилой фонд и отсутствие централизованного отопления.