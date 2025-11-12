"Мене це вибішує дуже сильно": українка розкрила 5 речей, які дратують у Португалії

Українка, що вже не один рік живе в Португалії, все ще не може звикнути до кількох речей у країні.

Після переїзду до іншої країни українцям потрібно звикнути до іншої мови, менталітету та звичаїв – і часто на адаптацію йдуть роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ukraine_portugal.

До яких речей українка не може звикнути у Португалії?

Перша річ, яка залишається незвичною для жінки – це довгі черги на касі.

І не просто черги на касі – а коли на касі дуже багато людей, а покупець і касир розмовляють. Вони тупо розмовляють хвилин десять, і в черзі всі терпляче стоять, і ніхто не робить ніякого зауваження,

– поскаржилася українка.

Через це українці доводиться часто змінювати касу, адже довго чекати в неї немає ані часу, ані терпіння.

Другий момент – це запис до лікаря, і потрібно записатися до будь-якого лікаря, а особливо до стоматолога, потрібно чекати на запис принаймні місяць, а іноді навіть довше.

Українка розповіла, до чого не може звикнути у Португалії: дивіться відео

Наступна річ, до якої жінка не може звикнути – це те, що для того, аби встати у чергу, потрібно взяти талончик. Робити це потрібно на пошті, у лікарні і навіть у звичайній черзі у супермаркеті.

В мене було дуже часто таке, що я на автоматі встаю у чергу, потім я згадую, що я в Португалії і не взяла цей талон. Виходжу, беру талон і займаю знову чергу,

– поділилася жінка.

Четвертий несподіваний момент – це холодні ночі, ранки та вечори. Попри те, що погода у Португалії досить м'яка, вночі вона серйозно падає. І останнє – це футбол. На вихідних чи у п'ятницю не вийде просто посидіти у закладі та спокійно відпочити, адже майже всі вони заповнені вболівальниками.

