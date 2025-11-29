Никакого отопления и грибок на стенах: украинка раскритиковала популярную курортную страну
- Украинка, живущая в Португалии, отметила проблемы с отсутствием централизованного отопления, что приводит к холоду и плесени зимой.
- Она также указала на сложности с арендой жилья, высокие цены, необходимость собственного транспорта, а также наличие бюрократических препятствий.
Украинка, живущая в Португалии уже почти два года, убеждена, что в стране есть немало недостатков. Поэтому несмотря на то, что многие мечтают поехать в Португалию в отпуск, для жизни она подойдет далеко не всем.
Португалия – это очень красивая страна, но туристы часто не замечают недостатков, которые становятся очевидными только после более длительной жизни в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на sheistani.
Какие есть недостатки жизни в Португалии?
Украинка оказалась в Португалии почти случайно и не планировала переезда за границу. Но после более года жизни в Португалии заметила несколько нюансов, к которым до сих пор не может привыкнуть.
Холодная зима
Уже с ноября в домах становится очень холодно и влажно, по крайней мере в западных регионах страны. В Португалии практически нет централизованного отопления, а это значит, что каждый должен позаботиться о нем самостоятельно.
Зимой на стенах часто появляется плесень, а на одежде прорастает грибок.
Кроме того, даже в другие времена года в Португалии очень переменчивая погода – летом может быть жарко в шортах и футболке, а вечером уже приходится доставать теплую одежду.
Разный менталитет
Украинка заметила, что португальцы привыкли рассказывать друг другу почти все, и секреты также. Поэтому она посоветовала проявить осторожность, когда рассказываете здесь что-то друзьям или знакомым.
Украинка рассказала о минусах жизни в Португалии: смотрите видео
Самоубийцы
В западных регионах страны есть немало самоубийц – по словам украинки, они приезжают на побережье океана, чтобы "закончить жизнь красиво".
Аренда жилья
Найти квартиру для аренды непросто – цены достаточно высокие, а платить нужно по крайней мере за несколько месяцев вперед. Кроме того, в Португалии трудно жить без собственной машины, и поэтому каждая вторая семья имеет свою машину.
Бюрократия
Тебе не сделают документы за два дня, и банковскую карту через 30 минут не выдадут. Нужно ждать – и иногда очень долго,
– пожаловалась украинка.
