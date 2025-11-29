Жодного опалення і грибок на стінах: українка розкритикувала популярну курортну країну
- Українка, що живе в Португалії, зазначила проблеми з відсутністю централізованого опалення, що призводить до холоду та плісняви взимку.
- Вона також вказала на складнощі з орендою житла, високі ціни, необхідність власного транспорту, а також наявність бюрократичних перешкод.
Українка, що живе в Португалії вже майже два роки, переконана, що в країні є чимало недоліків. Тож попри те, що чимало людей мріють поїхати до Португалії у відпустку, для життя вона підійде далеко не всім.
Португалія – це дуже красива країна, але туристи часто не помічають недоліків, які стають очевидними тільки після більш тривалого життя в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на sheistani.
Які є недоліки життя у Португалії?
Українка опинилася у Португалії майже випадково і не планувала переїзду за кордон. Та після понад року життя у Португалії помітила кілька нюансів, до яких досі не може звикнути.
Холодна зима
Вже з листопада в будинках стає дуже холодно та волого, принаймні у західних регіонах країни. У Португалії практично немає централізованого опалення, а це значить, що кожен має подбати про нього самостійно.
Взимку на стінах часто з'являється пліснява, а на одязі проростає грибок.
Окрім того, навіть в інші пори року в Португалії дуже мінлива погода – влітку може бути жарко у шортах та футболці, а ввечері вже доводиться діставати теплий одяг.
Різний менталітет
Українка помітила, що португальці звикли розповідати одне одному майже все, і секрети також. Тож вона порадила проявити обережність, коли розповідаєте тут щось друзям чи знайомим.
Українка розповіла про мінуси життя в Португалії: дивіться відео
Самогубці
У західних регіонах країни є чимало самогубців – за словами українки, вони приїздять на узбережжя океану, аби "закінчити життя красиво".
Оренда житла
Знайти квартиру для оренди непросто – ціни досить високі, а платити потрібно принаймні за кілька місяців вперед. Окрім того, у Португалії важко жити без власної машини, і тому кожна друга родина має свою автівку.
Бюрократія
Тобі не зроблять документи за два дні, і банківську карту через 30 хвилин не видадуть. Потрібно чекати – і іноді дуже довго,
– поскаржилася українка.
