Ноль шансов: в какой стране украинцы не могут купить дом
- В Северной Корее вся недвижимость принадлежит государству, частной собственности на жилье там не существует.
- Иностранцы, в частности дипломаты, не могут покупать недвижимость и проживают на условиях аренды.
- Граждане могут передавать право пользования жильем на теневом рынке, но это запрещено и может привести к конфискации.
Есть страна, где иностранцы вообще не могут приобрести квартиру или дом. Более того, там нет частной собственности на жилье даже для ее граждан.
Речь идет о КНДР, где вся недвижимость принадлежит государству. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему иностранцы не могут купить жилье в Северной Корее
В Северной Корее вообще официально не существует частной собственности на недвижимость – вся земля и жилье принадлежат государству, а граждане только получают право на ее пользование. То есть купля-продажа недвижимости невозможна даже для местных жителей. И, очевидно, что официально это запрещено.
Государство предоставляет жилье в зависимости от социального статуса, партийной лояльности и места работы.
В Северной Корее невозможно приобрести жилье / Rajin
В КНДР живут немного иностранцев. Однако даже те, которые там проживают (например, дипломаты или сотрудники международных организаций), не могут владеть недвижимостью. Они живут в специально отведенных районах на условиях аренды.
Конечно, на некоторые граждане, бывает, пытаются передавать право пользования жильем за деньги, однако это запрещено. Если власть поймает, она может признать такую сделку нелегальной и конфисковать жилье.