В Шотландии планируют запретить заводить котов: в чем причина

Комиссия по защите животных Шотландии (SAWC) обсуждает запрет на домашних кошек в некоторых районах страны. Владельцы домашних животных обеспокоены.

В новом докладе, который SAWC подготовила по заказу министров Шотландской национальной партии, говорится, что домашние коты наносят непоправимый вред популяциям местных млекопитающих и птиц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что предлагает Комиссия по защите животных Шотландии

Комиссия по защите животных Шотландии призывает министров провести исследование с целью изучения введения "зон содержания кошек" и ограничений на их размещение в домохозяйствах в уязвимых районах.

В частности зоозащитники предлагают ввести обязательные ограничения в некоторых частях страны, чтобы не допустить передвижения и охоты домашних кошек, которые часто смешивают свои гены с генами диких шотландских кошек.

Как возможное решение и крайний вариант, комиссия обсуждает и запрет на содержание этих животных в районах, где дикая фауна подвергается наибольшему риску.



Коты на самовыгуле часто охотятся на птиц / Pexels

Авторы отчета отметили, что подобные правила уже действуют в Австралии. В некоторых районах там есть так называемые "зоны изоляции", где действуют строгие правила, согласно которым домашние коты должны постоянно находиться в помещении.

Исключением являются только случаи, когда владельцы обустраивают для своих любимцев огороженные места для выгула на открытом воздухе или выводят их на прогулку на поводке.

Владельцы кошек и благотворительная организация Cats Protection раскритиковали идею Комиссию по защите животных Шотландии. Многим хозяевам вообще не понравился вариант с выгулом кошек на поводках.