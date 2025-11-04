Медицина, цены на еду и жилье: украинка рассказала о плюсах и минусах жизни в Словакии

Украинка, переехавшая в Словакию, поделилась преимуществами и недостатками жизни в этой стране.

Многие украинцы думают о переезде за границу, и выбор страны имеет очень важное значение, сообщает 24 Канал со ссылкой на lanaisa_eva.

Какие есть преимущества жизни в Словакии?

Первый плюс Словакии – это мягкий приятный климат.

Я человек, который очень любит тепло. Поэтому короткая теплая зима (а зимой здесь почти нет минусовой температуры) мне очень подходит,

– поделилась украинка.

Еще одно преимущество, на которое стоит учитывать – это то, что Словакия расположена практически в центре Европы. И из Братиславы, где проживает украинка, можно доехать до многих стран за считанные часы. В частности:

полтора часа автобусом или поездом – и можно добраться до Вены;

два часа занимает путешествие в Брно;

за четыре часа можно добраться уже до Праги.

Отдельным преимуществом украинка отметила цены на еду, ведь они не слишком сильно отличаются от украинских.

Какие в Словакии минусы?

Первый недостаток, что заметила украинка – плохая медицина.

Можно сказать, ее почти нет. Если есть возможность и деньги, лучше ехать в частные клиники Чехии и Австрии,

– поделилась она.

И даже несмотря на то, что цены на еду в Словакии приятно радуют, за аренду придется заплатить немало. Средняя зарплата украинцев в Словакии – примерно 900 – 1000 евро, а за аренду приходится отдавать около 600 – 700.

