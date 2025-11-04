Медицина, ціни на їжу та житло: українка розповіла про плюси та мінуси життя у Словаччині
- Українка, яка переїхала до Словаччини, відзначила м'який клімат і зручне розташування країни в центрі Європи як переваги життя там.
- Серед недоліків зазначено погану медицину та високі витрати на оренду житла, які складають значну частину середньої зарплати.
Українка, що переїхала до Словаччини, поділилася перевагами та недоліками життя у цій країні.
Чимало українців думають про переїзд за кордон, і вибір країни має дуже важливе значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на lanaisa_eva.
Які є переваги життя в Словаччині?
Перший плюс Словаччини – це м'який приємний клімат.
Я людина, яка дуже любить тепло. Тому коротка тепла зима (а взимку тут майже немає мінусової температури) мені дуже підходить,
– поділилася українка.
Ще одна перевага, на яку варто зважати – це те, що Словаччина розташована практично у центрі Європи. І з Братислави, де проживає українка, можна доїхати до багатьох країн за лічені години. Зокрема:
- півтори години автобусом чи потягом – і можна дістатися до Відня;
- дві години займає подорож до Брно;
- за чотири години можна дістатися вже до Праги.
Окремою перевагою українка зазначила ціни на їжу, адже вони не надто сильно відрізняються від українських.
Які у Словаччині мінуси?
Перший недолік, що помітила українка – погана медицина.
Можна сказати, її майже немає. Якщо є змога та гроші, краще їхати у приватні клініки Чехії та Австрії,
– поділилася вона.
І навіть попри те, що ціни на їжу у Словаччині приємно тішать, за оренду доведеться заплатити чимало. Середня зарплатня українців у Словаччині – приблизно 900 – 1000 євро, а за оренду доводиться віддавати близько 600 – 700.
