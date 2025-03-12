"Американский сервис в миллион раз хуже": украинка возмутилась отношением к клиентам в США
- Украинка, которая живет в США, выразила недовольство качеством американского сервиса.
- Она привела примеры из собственного опыта с Wi-Fi провайдером и косметологическим салоном, где столкнулась с нежеланием решать проблемы и навязчивыми звонками.
Украинка, проживающая в США, рассказала о минусах американского сервиса. Она заявила, что единственный его плюс в том, что можно без проблем вернуть товар.
Женщина заявила, что в Штатах есть проблемы с тем, что касается решения какой-то проблемы. По ее словам, в этом плане "американский сервис в миллион раз хуже украинского". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @povtolenkaaa.
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Минусы сервиса в США
Украинка Елена привела несколько примеров из своей жизни. Год назад она подключила Wi-Fi, которым пользовались несколько месяцев и платила за него 100 долларов. В сентябре в ее штате была буря и Wi-Fi перестал работать, и 2 месяца его никто не хотел ремонтировать.
Мы им звонили, просили сделать что-то с этим. Единственный ответ был: "мы когда-то там починим". В результате они просто бросили нас в блок. Когда мы звонили, это ставилось на автоответчик. Мы отключили этот Wi-Fi и перешли просто на другой,
– сказала женщина.
Однако на этом история не завершилась, потому что от компании начался спам. Прошло почти полгода, но провайдер звонит и надоедает и сейчас, предлагая вернуться к его услугам и платить за интернет со скидкой.
Украинка о минусах американского сервиса: смотрите видео
Еще одна история – спам от косметологического салона, который предоставляет услуги лазерной эпиляции. Женщина задала там несколько вопросов, которые ее интересовали, однако салон не ответил ни на один и лишь сбрасывал ей тексты о том, как "классно" делать лазер и что этими услугами пользуются все звезды.
Украинка решила не идти в этот салон, однако ей звонили 3 месяца, хотя она говорила, что ее не интересуют их услуги.
Только когда им пригрозила судом за спам, они перестали это делать. После этих ситуаций страшно оставлять где-либо свой номер или почту. Потому что потом начинается полная жесть. И навязчивые украинские магазины в Инстаграме кажутся просто цветочками,
– сказала она.
Елена заметила, что такой спам только отбивает у людей желание пользоваться услугами бизнеса.
Несмотря на все, США остаются популярным направлением для туризма. Ранее мы писали о том, как украинцам поехать в США в 2025 году.