На улице теплее, чем дома: в этой стране Европы зима холоднее, чем все думают
- Украинка, переехавшая в Испанию, обнаружила, что зимы там холоднее, чем ожидалось, и температура может опускаться до 4 градусов.
- Многие квартиры в Испании не имеют отопления, и из-за тонких стен в помещениях может быть холоднее, чем на улице.
Украинка, переехавшая в Испанию, ожидала, что зимы в стране мягкие и теплые – но реальность ее изрядно удивила.
Многие переезжают в Испанию, чтобы жить в климате с 300 солнечными днями в году – и верят, что зима в стране не слишком отличается от лета. Впрочем, это не так, сообщает daridari.n.
Интересно Украинка прожила 3 года в Люксембурге и честно рассказала, как там относятся к беженцам
Какая на самом деле зима в Испании?
Украинка, что переехала в Испанию, сначала думала, что зимой там будет очень тепло – поэтому и не брала с собой много теплой одежды. Впрочем, это оказалось большой ошибкой – ведь в конце концов ей понадобились не только кофты и брюки, но и пальто, шарф, перчатки и шапка.
Но на самом деле зимой и осенью здесь довольно холодно. Температура опускается до 4 градусов, а через тонкие стены и окна в квартире еще холоднее, чем на улице,
– поделилась девушка.
Кроме того, в Испании большинство квартир не имеют отопления – поэтому в домах может быть страшная стужа, пишет Euro Weekly News. Не помогает и то, что во многих испанских квартирах кладут плитку на пол, а зимой она очень быстро становится холодной.
Украинка рассказала о зимах в Испании: смотрите видео
В то же время испанцы, по словам украинки, легко мерзнут и начинают надевать куртки еще тогда, когда на улице держится температура +20.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании уже не один год, раскрыла распространенные схемы, которые используют местные риэлторы, чтобы обмануть клиентов. Поэтому перед подписанием контракта следует проверить несколько моментов самостоятельно.
Между тем украинка рассказала, без чего переезд в Испанию может обернуться настоящим провалом. Многие из-за простой ошибки возвращаются домой с разочарованием.