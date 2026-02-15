На улице теплее, чем дома: в этой стране Европы зима холоднее, чем все думают

Украинка, переехавшая в Испанию, ожидала, что зимы в стране мягкие и теплые – но реальность ее изрядно удивила.

Многие переезжают в Испанию, чтобы жить в климате с 300 солнечными днями в году – и верят, что зима в стране не слишком отличается от лета. Впрочем, это не так, сообщает daridari.n.

Какая на самом деле зима в Испании?

Украинка, что переехала в Испанию, сначала думала, что зимой там будет очень тепло – поэтому и не брала с собой много теплой одежды. Впрочем, это оказалось большой ошибкой – ведь в конце концов ей понадобились не только кофты и брюки, но и пальто, шарф, перчатки и шапка.

Но на самом деле зимой и осенью здесь довольно холодно. Температура опускается до 4 градусов, а через тонкие стены и окна в квартире еще холоднее, чем на улице,

– поделилась девушка.

Кроме того, в Испании большинство квартир не имеют отопления – поэтому в домах может быть страшная стужа, пишет Euro Weekly News. Не помогает и то, что во многих испанских квартирах кладут плитку на пол, а зимой она очень быстро становится холодной.

В то же время испанцы, по словам украинки, легко мерзнут и начинают надевать куртки еще тогда, когда на улице держится температура +20.

