Затримають на контролі безпеки: ці речі краще не класти в ручну поклажу в аеропорту

Якщо ви подорожуєте за кордон лише з ручною поклажею, до пакування потрібно поставитися дуже уважно. Мало того, що ваша сумка має відповідати дозволеному розміру та вазі, вона також не має містити кількох предметів.

Засоби для догляду за обличчям надзвичайно важливі під час подорожі, ось тільки якщо ви покладете їх усі у вашу ручну поклажу, служба безпеки аеропорту може затримати вас, пише Express.

Що не варто класти у ручну поклажу в аеропорту?

Є кілька можливих причин, чому засоби для догляду за шкірою можуть викликати затримки та проблеми на кордоні.

Багато мандрівників зараз пакують повний комплекс засобів догляду за шкірою в ручну поклажу, але може бути важко зрозуміти, які засоби дозволені. Як правило, якщо продукт можна намазувати, втирати або розпилювати, він зазвичай підпадає під обмеження щодо рідин в аеропорту,

– поділилася експертка Ріса Фоммачан.

І чимало плутанини виникає з засобами, які випускаються у формі желе, бальзамів чи стіків – адже усі вони є рідинами відповідно до правил аеропортів. Те саме стосується масок для обличчя чи очей. Якщо ж чи не дотримаєтеся цих правил, у кращому разі це призведе до затримки під час проходження контролю безпеки. Але існує також ймовірність, що засоби у вас просто конфіскують, пише Mirror.



Немарковані контейнери краще не класти в ручну поклажу / Фото Pexels

Але є й ще одна проблема. Часто для того, аби дотримуватися правил щодо рідин, люди переливають засоби у менші контейнери. Та немарковані баночки також можуть викликати питання на кордоні та призвести до ручних перевірок. Ймовірно, вручну доведеться перевіряти також будь-які контейнери під тиском: спреї для обличчя, лаки для волосся чи сонцезахисні засоби.

Тож коли мовиться про догляд за шкірою, менше часто означає більше. І спрощений підхід до догляду за шкірою у подорожах точно працюватиме найкраще.

