Де живе Санта: як дістатися до секретної локації в Лапландії

Коли говорять про справжній дім Санти, багато уявляють північний полюс — але насправді його офіційна резиденція розташована у Лапландії, що у Фінляндії. Саме там, неподалік від містечка Рованіємі, можна знайти знамените Santa Claus Village, куди щороку приїжджають сотні тисяч туристів.

Де розташована резиденція Санти у Фінляндії?

Santa Claus Village розташований приблизно за вісім кілометрів на північ від центру Рованіємі. Через територію села проходить лінія Арктичного кола, яка чітко позначена на площі та стала однією з головних туристичних пам'яток.

Там же розташована і поштова станція Санти, куди щороку приходять тисячі листів із різних куточків світу. Туристи можуть надіслати власні листівки, отримавши особливий штамп Арктичного кола.

Як дістатися до резиденції Санти?

Дістатися до Santa Claus Village не складно. З центру Рованіємі курсує громадський автобус № 8, який прямує безпосередньо до села. Для туристів також доступний Santa Express Bus, особливо популярний у святковий період.

Подорож автомобілем або таксі займе близько 10 хвилин по дорозі E75, що робить резиденцію доступною для мандрівників із сім'ями та багажем. Багато туристичних агентств пропонують організовані екскурсії, які включають трансфер, зустріч із Сантою, катання на оленях або хаскі, що робить поїздку максимально комфортною.



Як дістатися до секретної локації в Лапландії / Фото Unsplash

Корисні поради

Як пише The Guardian, для комфортного перебування в резиденції туристам радять приїжджати в теплий багатошаровий одяг взимку і водонепроникне взуття.

Всі магазини на території пропонують унікальні сувеніри, ляльки, листівки та спеціальні штампи з Арктичного кола.

Santa Claus Village – не просто туристична атракція. Це символ різдвяної магії та зимової культури Фінляндії, один із найвідоміших напрямків Лапландії. Його популярність приносить значні доходи, але також ставить виклики щодо збереження навколишнього середовища та контролю туристичного навантаження.

