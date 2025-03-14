Українка розповіла, як в Японії відрізнити натуральний сік: що має бути на упаковці

Не секрет, що кожна країна має свої звичаї та своєрідні правила. Це стосується й харчових продуктів. В різних куточках світу різні виробники, складники і не тільки.

Наприклад, в Японії при купівлі пакетованих соків вкрай важливо звертати увагу на те, як зображені фрукти на упаковці. Українка стверджує, що саме так можна відрізнити натуральний сік, пише 24 Канал з посиланням на TikTok @nessadzoma.

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Як в Японії відрізнити натуральний сік

В Японії існує спеціальна норма для продажу фруктових напоїв. Від % вмісту фруктового соку буде залежати, що зображувати на пакеті. Відповідно, в такий спосіб можна і визначити "натуральність".

Так, якщо напій на 100% складається з фруктового, то на ньому дозволено зображувати реалістичний розрізаний фрукт.

Як це зробити: дивіться відео

Напої, які містять від 5 до 99% соку, теж будуть з фруктами на етикетці, але цілими.

Якщо ж у фруктовому напої менше як 5% соку, то на ньому можна зображувати лише ілюстрацію або малюнок.

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