Незначна частка правди в цьому є, зокрема, стверджує і українка, яка проживає в Іспанії. Але, чи дійсно іспанці настільки ліниві, чи просто ведуть розмірений темп життя, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @malvina.stories.

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Чи правдивий стереотип про лінивих іспанців

В Іспанії культурні уявлення часто пов'язують спосіб життя її громадян з неквапливими звичками, що особливо підкреслюється традицією тривалих обідніх перерв і пауз в середині дня.

Це не стереотип. І вони реально дуже дратують мене своєю лінню,

– каже українка.

Зокрема, за її словами, всі іспанці полюбляють сієсту – це денна перерва, коли всі полишають роботу і йдуть відпочивати. Закриті ресторани, магазини, аптеки, табачки – враження ніби життя зупинилося. Зазвичай це з 12:00 до 15:00 години щодня.

Що каже українка про іспанців: дивіться відео

При цьому українка додала, що в цьому можна знайти і плюси. Так, в Іспанії люди вміють кайфувати від життя і відпочивати, на відміну від українців. Водночас підсумувала, що важливо мати баланс між тим і іншим.

До слова: про мінуси сервісу в США розповіла українка.