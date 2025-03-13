Незначительная доля правды в этом есть, в частности, утверждает и украинка, которая проживает в Испании. Но, действительно ли испанцы настолько ленивы, или просто ведут размеренный темп жизни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @malvina.stories.

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Правдив ли стереотип о ленивых испанцах

В Испании культурные представления часто связывают образ жизни ее граждан с неторопливыми привычками, что особенно подчеркивается традицией длительных обеденных перерывов и пауз в середине дня.

Это не стереотип. И они реально очень раздражают меня своей ленью,

– говорит украинка.

В частности, по ее словам, все испанцы любят сиесту – это дневной перерыв, когда все оставляют работу и идут отдыхать. Закрытые рестораны, магазины, аптеки, табачки – впечатление будто жизнь остановилась. Обычно это с 12:00 до 15:00 часов ежедневно.

Что говорит украинка об испанцах: смотрите видео

При этом украинка добавила, что в этом можно найти и плюсы. Так, в Испании люди умеют кайфовать от жизни и отдыхать, в отличие от украинцев. В то же время подытожила, что важно иметь баланс между тем и другим.

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