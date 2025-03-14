Например, в Японии при покупке пакетированных соков крайне важно обращать внимание на то, как изображены фрукты на упаковке. Украинка утверждает, что именно так можно отличить натуральный сок, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok @nessadzoma.

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Как в Японии отличить натуральный сок

В Японии существует специальная норма для продажи фруктовых напитков. От % содержания фруктового сока будет зависеть, что изображать на пакете. Соответственно, таким образом можно и определить "натуральность".

Так, если напиток на 100% состоит из фруктового, то на нем разрешено изображать реалистичный разрезанный фрукт.

Как это сделать: смотрите видео

Напитки, которые содержат от 5 до 99% сока, тоже будут с фруктами на этикетке, но целыми.

Если же во фруктовом напитке менее 5% сока, то на нем можно изображать только иллюстрацию или рисунок.

К слову: о минусах сервиса в США рассказала украинка.