Чи обговорюють стюардеси пасажирів: бортпровідниця здивувала зізнанням

Бортпровідники часто використовують кодові фрази, щоб пасажири не зрозуміли, про що вони говорять. Буває, що авіаперсонал обговорює тих, хто перебуває на борту.

Дві стюардеси зізналися, що вони перемовляються між собою про пасажирів, використовуючи спеціальний код. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Про що перешіптуються стюардеси

Жінки поділилися кількома секретними фразами, які допомагають обмінюватися інформацією. Наприклад, "БОБ" – абревіатура, яка означає "Baby On Board". Однак насправді мовиться не про дитину на борту, а про привабливого пасажира.

Один з членів екіпажу анонімно зізнався, що якщо на борту помітили особливо привабливого пасажира, то його місце розташування одразу ж стає відомим усьому екіпажу.

Ми повідомляємо, де він сидить, будемо з ним особливо милі й навіть можемо зробити приємні подарунки. Іноді справа доходить до обміну номерами телефонів, які пишуть просто на серветках,

– розповіло джерело.

Крім того, зацікавлені стюардеси не проти продовжити спілкування після приземлення, особливо в таких місцях, як Лас-Вегас. А фраза "ура" під час виходу з літака може бути натяком на таємну симпатію.

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