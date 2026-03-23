У 3 країнах українці зможуть отримати закордонний паспорт без додаткових поїздок до посольства

Вже невдовзі для отримання закордонного паспорта українцям за кордоном не доведеться здійснювати кілька поїздок до посольства.

Вже зовсім скоро українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати українські паспорти через сервісні центри компанії VFS Global, пише МЗС України. Також у міністерстві стверджують, що планують поширити спрощене отримання документа й на інші країни.

Цікаво Конфіскують та навіть випишуть штраф: ці продукти не можна везти через польський кордон

Як працюватиме адресна доставка закордонних паспортів?

У МЗС заявили, що разом з VFS Global вже завершили підготовку експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів. Для того, аби отримати документ, його все ще потрібно оформити у дипломатичних установах України за кордоном – посольствах чи консульствах. Втім, їхати вдруге, аби просто забрати документ, вже не потрібно.

Завдяки цьому проєкту українці одразу у трьох країнах – США, Канаді та Великій Британії – зможуть отримати свої готові паспорти у 35 сервісних центрах VFS Global.

Важливо! Видача паспортів відбуватиметься лише після обов'язкової верифікації особи. Це гарантує і захист персональних даних, і допоможе уникнути ймовірних зловживань.

Очікується, що проєкт запрацює вже наступного тижня, а реалізують його в межах цифровізації консульських послуг та розвитку системи "єКонсул". Для того, аби скористатися цією опцією, під час подачі документів на паспорт у дипломатичних установах українці мають вказати, що хочуть отримати документ у сервісному центрі VFS.

Як отримати закордонний паспорт за кордоном?

Для того, аби отримати документ, потрібно зібрати низку документів. При цьому до дипломатичних установ потрібно приносити і оригінали, і копії. Для того, аби оформити паспорт для особи, старшої за 16 років, вона особисто має подати заяву-анкету, пише Посольство України в Канаді. До неї додаються:

актуальний військово-обліковий документ в електронному вигляді (для чоловіків віком 18 – 60 років). Він має бути сформований не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи через застосунок Резерв+;

попередній паспорт, що підлягає обміну – оригінал, копії першої сторінки та сторінки з візою;

внутрішній паспорт чи ID-картка;

фотографія розміром 10х15 сантиметрів для сканування;

документ, що підтверджує постійне проживання чи тимчасове перебування за кордоном;

довідка про реєстрацію місця проживання в Україні;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Що ще варто знати українцям за кордоном?