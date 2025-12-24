Популярні шахрайські схеми на Booking: потрібно знати, щоб не опинитися без житла у відпустці

Booking.com – це міжнародний гігант у світі сайтів для бронювання житла для відпочинку. І чимало людей, що їдуть за кордон, шукають житло, апартаменти, кімнату чи готель, саме там.

Багато туристів користуються Booking через те, що сайт та застосунок надзвичайно прості – і він дає змогу компаніям та власникам житла розмістити оголошення менш ніж за 15 хвилин. Втім, це також призводить і до зростання кількості шахраїв, і як їх уникнути, розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

Які є шахрайські схеми на Booking?

Розслідування Which? показало, що виставити будь-який будинок для відпочинку та Booking можна дуже легко – і навіть надто легко.

Нам не потрібно було надавати докази своєї особи. І, на відміну від того, як ви розмістили оголошення про свій будинок на Vrbo від Expedia – або на Airbnb, коли ми намагалися це зробити востаннє – не було жодного запиту на водійські права чи паспорт,

– поділився співробітник Тревор Бейкер.

Виявляється, лише 2024 року сотні людей повідомляли про втрату грошей через шахрайські оголошення. І навіть після проведення розслідування, коли Booking видалив оголошення, позначені як шахрайські, в компанії стверджували, що це були лише власники, що "не врахували наявність місць", або ж помешкання було тимчасово закрите.

Втім, вже через кілька місяців сайт знову заполонили будинки та готелі з десятками й сотнями негативних відгуків про шахрайство. Мандрівники розповідали, що приходили до готелів лише для того, аби виявити, що їх не існує – і прямо під час подорожі доводилося шукати інше житло. А отримати відшкодування від Booking не так просто.

Приховані погані відгуки

Перший лайфхак, який потрібно знати, аби не потрапити на шахраїв – це завжди переглядати усі відгуки. Багатьох людей заспокоює непоганий рейтинг апартаментів чи готелю, і перші кілька відгуків, які вам видасть застосунок, також можуть бути хорошими.

Втім, варто знати, що Booking.com показує відгуки, які він сам обирає як "найрелевантніші" – і часто саме так шахрайство залишається непоміченим. Завжди змінюйте налаштування щодо відгуків на "найновіші".

Фішингові повідомлення про підтвердження бронювання

Ця схема діє так: у месенджері, повідомленнях чи навіть у самому застосунку Booking.com вам може прийти запит на підтвердження бронювання від власника житла. В деяких з цих повідомлень вас попросять перейти за посиланням, аби "підтвердити дані", тоді як насправді з вас спишуть гроші.

Проблема з карткою

Ще одна шахрайська схема – шахраї надсилають повідомлення про те, що щось не так з вашою карткою та намагаються посіяти паніку: повідомляють, що бронювання буде скасовано, якщо ви не відповісте.

Згодом надсилають повідомлення з посиланням, де потрібно буде ввести дані вашої картки, пише The Guardian.

Що ще варто знати туристам?