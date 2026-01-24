Крадуть телефони прямо з рук: українка розкрила найпоширеніші шахрайські схеми в Іспанії

Українка, що живе у Валенсії вже кілька років, попередила туристів про найбільш поширені схеми крадіжок – адже їх у місті трапляється чимало.

Українка, що живе в Іспанії, спершу була переконана, що у південному місті Валенсії зовсім не поширені різноманітні вуличні крадіжки. Втім, дуже швидко вона переконалася на своєму досвіді, що це не так – і розповіла про поширені схеми шахраїв, повідомляє mrs.faustova.

Як працюють шахраї у Валенсії?

Дівчина розповіла, що пограбувати її спробували, коли вона йшла вулицею. На неї наїхав хлопець у велосипеді. Він носив маску, що приховувала обличчя, і після "аварії" почав допомагати українці, аби переконатися, чи з нею все гаразд.

А я виросла в Україні, тому якщо мій телефон в кишені, то я його тримаю в кишені рукою. І от я відчуваю, як він починає за нього тягнути,

– поділилася блогерка.

Шахрай одразу ж зрозумів, що дівчина тримає телефон та зрозуміла, що він намагається зробити, і тоді поїхав геть. Вже пізніше вона зрозуміла, що хлопець вичікував з велосипедом за кутом, придивляючись до перехожих. Він запримітив українку, що тримала телефон в руках, та звернув увагу, в яку саме кишеню вона його поклала.

А вже тоді спробував його вкрасти.

Знаєте, і таких схем стає все більше і більше. Нещодавно я дізналася, що одну дівчинку обікрали в Zara. Схема та сама: в тебе хтось врізається, але в тебе дуже багато речей на цих вішаках. Врізається в тебе і витягує там гроші з сумочки, або телефон,

– розповіла дівчина.

Ще одна історія сталася у районі, де живе українка: в дівчини, що розмовляла по телефону, його вихопили прямо з руки під час розмови.

