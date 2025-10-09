Нова шахрайська схема з багажем в аеропорту: потрібно уважно стерегти одну річ
- Шахраї в аеропорту крадуть багажні бирки для фальшивих заяв про втрачений багаж та отримання компенсації.
- Туристам радять уникати використання публічних USB-портів для зарядки через можливість крадіжки даних.
Шахраї в аеропорту можуть зіпсувати відпустку ще до того, як вона по-справжньому почнеться. І для того, аби уникнути неприємностей, потрібно знати, коли слід бути максимально обережними.
Шахрайські схеми – це не новина для туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure. І зараз набуває популярності нова: шахраї крадуть багажні бирки, аби подавати фальшиві заяви про втрачений багаж та отримувати компенсацію.
Якого шахрайства слід остерігатися в аеропортах?
Під час подорожей літаком експерти радять особливу увагу приділити своїм багажним биркам та слідкувати, аби їх не вкрали – адже саме їх зараз використовують шахраї для того, аби отримати гроші. Вони викрадають білі бирки зі штрих-кодами пасажирів, що часто містять і конфіденційну інформацію, а тоді намагаються отримати компенсацію за "втрачений багаж".
Тож, будь ласка, будьте обережні та не знімайте свої бирки в аеропорту. Шахраї можуть вкрасти з них достатньо інформації, щоб використати ваш маршрут подорожі для отримання оплати, – поділився співробітник авіакомпанії з багажу.
В соцмережах чимало мандрівників радять пасажирам після подорожі подрібнювати чи викидати бирки. Це вже не перший випадок з таким шахрайством.
Туристам варто бути обережними з шахраями / Фото Pexels
Та ще одна річ, якої варто остерігатися в аеропортах – це використання публічних USB-портів для зарядки телефона. Раніше ми вже розповідали, що такі порти можуть використовувати хакери для того, аби отримати особисті дані.
Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою за кордон?
- На пункті пропуску "Рава-Руська" очікуються затримки через ремонт дорожнього покриття. Рух може бути ускладнений до 30 жовтня, тож мандрівникам за можливості радять обрати альтернативний пункт пропуску.
- Окрім того, з 12 жовтня ЄС запроваджує нову систему EES, що передбачає сканування обличчя та відбитків пальців мандрівника.