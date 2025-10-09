Мошенники в аэропорту могут испортить отпуск еще до того, как он по-настоящему начнется. И для того, чтобы избежать неприятностей, нужно знать, когда следует быть максимально осторожными.

Мошеннические схемы – это не новость для туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure. И сейчас приобретает популярность новая: мошенники воруют багажные бирки, чтобы подавать фальшивые заявления о потерянном багаже и получать компенсацию.

Интересно Морской парк в Канаде угрожает правительству "провести эвтаназию" 30 китов

Какого мошенничества следует остерегаться в аэропортах?

Во время путешествий самолетом эксперты советуют особое внимание уделить своим багажным биркам и следить, чтобы их не украли – ведь именно их сейчас используют мошенники для того, чтобы получить деньги. Они похищают белые бирки со штрих-кодами пассажиров, что часто содержат и конфиденциальную информацию, а потом пытаются получить компенсацию за "потерянный багаж".

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и не снимайте свои бирки в аэропорту. Мошенники могут украсть из них достаточно информации, чтобы использовать ваш маршрут путешествия для получения оплаты, – поделился сотрудник авиакомпании по багажу.

В соцсетях немало путешественников советуют пассажирам после путешествия измельчать или выбрасывать бирки. Это уже не первый случай с таким мошенничеством.



Туристам стоит быть осторожными с мошенниками / Фото Pexels

И еще одна вещь, которой стоит остерегаться в аэропортах – это использование публичных USB-портов для зарядки телефона. Ранее мы уже рассказывали, что такие порты могут использовать хакеры для того, чтобы получить личные данные.

Что еще нужно знать туристам перед поездкой за границу?