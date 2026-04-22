"Можуть морально пресувати": українка розповіла про те, як туристів дурять у Парижі

Українка переїхала до Франції вже кілька років тому та зізналася, що в Парижі її лише за перші пів року життя там пограбували тричі. І вона розкрила найпопулярніші схеми шахрайства у цьому відомому місті.

Париж – це неймовірне місто романтики, але варто відволіктися всього на хвилину – і крадії та шахраї не забаряться, повідомляє karyna_tsymbuk. Українка Карина розповіла, яких сценаріїв у місті краще уникати.

Які схеми шахрайства найпоширеніші у Парижі?

Прозорий стаканчик з монетами

Зазвичай цим у Парижі займаються безхатьки – хоча українка розповіла, що ці шахраї більше нагадують "бізнес-угрупування".

Ці дуже винахідливі люди сидять на землі, типу як безхатьки, перед собою виставляють стаканчик з монетами у дуже прохідному людному місці. Ну і звісно ж більшість перечіпаються об нього, все розсипається, і в процесі, поки ви допомагаєте збирати копійки, цей безхатько давить вам на жалість і ви в кінці жертвуєте якісь гроші,

– поділилася блогерка.

Вуличні опитування, пожертви та петиції

Українка попередила про ще одну дуже популярну паризьку схему, жертвою якої вона якось стала. До вас можуть підійти кілька людей з проханням пожертвувати гроші, або пройти якесь опитування, пише Hotels.

Під час пожертв вони можуть не віддавати решту – а гроші, попередила дівчина, точно йдуть не на доброчинність, а в кишеню шахраям.

Стрічки чи браслети на руку

В основному цю шахрайську схему дівчина помічала на Монмартрі – це дуже туристичне місце, і тому там ходять молоді хлопці, які зав'язують на руку начебто "безплатні" стрічки чи браслетики. Під час цього вони можуть ставити якісь питання, посміхатися, але головне – міцно тримають за зап'ястя.

Коли стрічка пов'язана, починається найцікавіше.

Вони не те щоб просять у вас гроші, вони їх вимагають. Ви відмовляєте, кажете ні, починаєте йти – він вас переслідує, і до нього можуть доєднатися його дружки і морально вас пресувати,

– розповіла українка.

