Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Можуть морально пресувати": українка розповіла про те, як туристів дурять у Парижі
22 квітня, 19:46
3

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Карина розповіла про поширені шахрайські схеми в Парижі, такі як прозорий стаканчик з монетами, вуличні опитування та стрічки на руку.
  • Шахраї можуть вимагати гроші, не віддавати решту під час пожертв або морально тиснути на туристів за "безплатні" аксесуари.

Українка переїхала до Франції вже кілька років тому та зізналася, що в Парижі її лише за перші пів року життя там пограбували тричі. І вона розкрила найпопулярніші схеми шахрайства у цьому відомому місті.

Париж – це неймовірне місто романтики, але варто відволіктися всього на хвилину – і крадії та шахраї не забаряться, повідомляє karyna_tsymbuk. Українка Карина розповіла, яких сценаріїв у місті краще уникати. 

Які схеми шахрайства найпоширеніші у Парижі?

Прозорий стаканчик з монетами

Зазвичай цим у Парижі займаються безхатьки – хоча українка розповіла, що ці шахраї більше нагадують "бізнес-угрупування". 

Ці дуже винахідливі люди сидять на землі, типу як безхатьки, перед собою виставляють стаканчик з монетами у дуже прохідному людному місці. Ну і звісно ж більшість перечіпаються об нього, все розсипається, і в процесі, поки ви допомагаєте збирати копійки, цей безхатько давить вам на жалість і ви в кінці жертвуєте якісь гроші, 
– поділилася блогерка. 

Вуличні опитування, пожертви та петиції

Українка попередила про ще одну дуже популярну паризьку схему, жертвою якої вона якось стала. До вас можуть підійти кілька людей з проханням пожертвувати гроші, або пройти якесь опитування, пише Hotels

Під час пожертв вони можуть не віддавати решту – а гроші, попередила дівчина, точно йдуть не на доброчинність, а в кишеню шахраям. 

Українка розповіла про шахрайство у Парижі: дивіться відео

Стрічки чи браслети на руку

В основному цю шахрайську схему дівчина помічала на Монмартрі – це дуже туристичне місце, і тому там ходять молоді хлопці, які зав'язують на руку начебто "безплатні" стрічки чи браслетики. Під час цього вони можуть ставити якісь питання, посміхатися, але головне – міцно тримають за зап'ястя. 

Коли стрічка пов'язана, починається найцікавіше. 

Вони не те щоб просять у вас гроші, вони їх вимагають. Ви відмовляєте, кажете ні, починаєте йти – він вас переслідує, і до нього можуть доєднатися його дружки і морально вас пресувати, 
– розповіла українка. 

