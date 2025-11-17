У Британії розповіли про долю українських біженців після війни: різка заява глави МВС

Уряд Великої Британії окреслив подальшу долю українців, які отримали прихисток після початку повномасштабної війни. Це сталося на тлі змін у міграційному законодавстві та посилення вимог до іноземців.

Як сказав голова Міністерства внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд, українські біженці будуть зобов'язані повернутися в Україну після завершення війни з Росією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Яка позиція британського уряду?

Махмуд наголосила, що урядова схема підтримки українців від початку була задумана як тимчасова, а не як довгостроковий шлях до постійного проживання у Великій Британії. За словами міністерки, для тих, хто все ж прагнутиме залишитися у країні, умови будуть значно суворішими:

прохачам притулку може знадобитися до 20 років, перш ніж вони отримають право подати заявку на постійне проживання;

заявки на отримання статусу будуть переглядатися кожні 2,5 року, що означає постійну перевірку обставин та відповідності умовам перебування.



Що відомо про посилення правил для біженців?

Британський уряд також планує загальне посилення міграційних вимог. Зокрема, для отримання права на постійне проживання іноземцям – включно з українцями – доведеться:

продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою;

підтвердити відсутність судимостей;

надати докази соціального внеску в країні, наприклад, стабільного працевлаштування чи участі в місцевих громадах.

Довідка. Як пише The Sunday Times, програма прихистку українців у Великій Британії стала однією з найбільших у Європі, однак у Лондоні все частіше заявляють про необхідність переходу до більш суворої та "сталого типу" міграційної системи.

Заява Махмуд окреслює позицію уряду: більшість українців мають повернутися додому після завершення війни, а не розглядати Велику Британію як країну для постійного проживання.

