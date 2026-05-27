Інакше великі штрафи: цей предмет скоро стане обов'язковим у польських автівках

Аптечка першої допомоги вже зовсім скоро стане обов'язковою у кожному польському автомобілі. А ось якщо про неї забути, без великих штрафів просто не обійтися.

В багатьох країнах Європи (зокрема й в Україні), аптечка вже давно є обов'язковою частиною обладнання автівки. І дуже скоро до цих країн приєднається й Польща, адже місцеве міністерство інфраструктури працює над змінами у відповідних положеннях, пише InPoland.

Що саме потрібно буде класти в аптечку у Польщі?

Зміни до положення про обов'язкове обладнання транспортного засобу у Польщі вже готують, а раніше повідомляли, що вони набудуть чинності вже в другому кварталі 2026 року.

Аптечка першої допомоги тоді стане третім обов'язковим предметом в автівці, нарівні зі знаком аварійної зупинки та вогнегасником.

Наразі точно не відомо, які саме засоби обов'язково мають міститися в аптечці, тож її склад уточнять у майбутніх нормативних актах. Втім, експерти припускають, що основою аптечки стануть ті компоненти, що вже використовуються у них зараз та відповідають європейському стандарту DIN 13164.

Також експерти наголошують, що аптечка в машині може виявитися надзвичайно важливою під час аварії, або ж раптового інциденту на дорозі – особливо до того, як прибудуть служби екстреної допомоги.

А ось штраф за відсутність аптечки може виявитися немалим – він стартує від 20 злотих та досягає аж 500.

До слова, зміни у положеннях стосуватимуться не тільки аптечки, але й ще кількох аспектів водіння. Зокрема, до регламенту включать:

вимоги щодо конструкції електричних самокатів. Згідно з ними не можна буде робити їх швидшими;

маркування для машин екстрених служб. Машини, що не беруть участі в рятувальних операціях, не зможуть їхати окремою смугою на дорозі.

Що потрібно знати українським водіям у Польщі?

Нещодавно у Польщі змінили процедуру отримання водійських прав – і вона стала дещо простішою. Тепер у кількох польських містах можна скласти теоретичний іспит на водіння українською мовою. Ось де доступна така опція: