Во многих странах Европы (в том числе и в Украине), аптечка уже давно является обязательной частью оборудования автомобиля. И очень скоро к этим странам присоединится и Польша, ведь местное министерство инфраструктуры работает над изменениями в соответствующих положениях, пишет InPoland.

Что именно нужно будет класть в аптечку в Польше?

Изменения в положение об обязательном оборудовании транспортного средства в Польше уже готовят, а ранее сообщали, что они вступят в силу уже во втором квартале 2026 года.

Аптечка первой помощи тогда станет третьим обязательным предметом в машине, наравне со знаком аварийной остановки и огнетушителем.

Пока точно не известно, какие именно средства обязательно должны содержаться в аптечке, поэтому ее состав уточнят в будущих нормативных актах. Впрочем, эксперты предполагают, что основой аптечки станут те компоненты, что уже используются в них сейчас и соответствуют европейскому стандарту DIN 13164.

Также эксперты отмечают, что аптечка в машине может оказаться чрезвычайно важной во время аварии, или внезапного инцидента на дороге – особенно до того, как прибудут службы экстренной помощи.

А вот штраф за отсутствие аптечки может оказаться немалым – он стартует от 20 злотых и достигает аж 500.

К слову, изменения в положениях будут касаться не только аптечки, но и еще нескольких аспектов вождения. В частности, в регламент включат:

требования по конструкции электрических самокатов. Согласно им нельзя будет делать их быстрее;

маркировка для машин экстренных служб. Машины, не участвующие в спасательных операциях, не смогут ехать отдельной полосой на дороге.

