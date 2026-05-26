Как говорится на сайте правительства Польши, среди городов, где доступна такая опция, – Варшава, Краков, Люблин, Гданьск, Белосток, Тарнов, Ольштын и другие.

Это решение имеет целью облегчить процесс сдачи экзаменов для иностранцев, в частности для большого количества украинских граждан, которые сейчас проживают в Польше.

Что изменится для украинцев?

Практическая часть экзамена, как и раньше, проводится на польском языке. В то же время кандидаты могут воспользоваться услугами переводчика, чтобы избежать языковых трудностей во время экзамена. Для получения водительского удостоверения в Польше иностранцы должны соответствовать базовым требованиям.

В частности, необходимо:

достичь установленного возраста для соответствующей категории прав,

подтвердить проживание в стране не менее 185 дней.



Водительские права в Польше теперь получить проще / Фото Unsplash

Процедура оформления начинается с получения профиля кандидата водителя (PKK). Для этого нужно:

пройти медицинский осмотр,

подать необходимые документы в соответствующий орган по месту жительства,

дождаться регистрации профиля.

После получения PKK кандидат может или записаться в автошколу, или готовиться самостоятельно, проходя только практические занятия по вождению. После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов необходимо оплатить сбор в размере 100 злотых за изготовление удостоверения. Обычно документ готовится в течение девяти рабочих дней, однако в случае дополнительных проверок этот срок может быть длиннее.

Статус изготовления водительского удостоверения можно проверить онлайн через сервис info-car.pl.