Як мовиться на сайті уряду Польщі, серед міст, де доступна така опція, – Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Білосток, Тарнів, Ольштин та інші.
Це рішення має на меті полегшити процес складання іспитів для іноземців, зокрема для великої кількості українських громадян, які нині проживають у Польщі.
Що зміниться для українців?
Практична частина іспиту, як і раніше, проводиться польською мовою. Водночас кандидати можуть скористатися послугами перекладача, щоб уникнути мовних труднощів під час екзамену. Для отримання водійського посвідчення в Польщі іноземці повинні відповідати базовим вимогам.
Зокрема, необхідно:
- досягти встановленого віку для відповідної категорії прав,
- підтвердити проживання в країні щонайменше 185 днів.
Водійські права в Польщі тепер отримати простіше / Фото Unsplash
Процедура оформлення починається з отримання профілю кандидата водія (PKK). Для цього потрібно:
- пройти медичний огляд,
- подати необхідні документи до відповідного органу за місцем проживання,
- дочекатися реєстрації профілю.
Після отримання PKK кандидат може або записатися до автошколи, або готуватися самостійно, проходячи лише практичні заняття з водіння. Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів необхідно сплатити збір у розмірі 100 злотих за виготовлення посвідчення. Зазвичай документ готується протягом дев’яти робочих днів, однак у разі додаткових перевірок цей термін може бути довшим.
Статус виготовлення водійського посвідчення можна перевірити онлайн через сервіс info-car.pl.