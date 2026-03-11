Жінка втекла з "найбезпечнішої" країни світу менш ніж за рік, і ось чому

Ісландія вважається найбезпечнішою країною у світі – втім, блогерка з Австралії, що вирішила кардинально змінити своє життя та переїхати туди, не витримала в країні навіть року.

Блогерка та ветеринарка Ханна Хамар переїхала до Ісландії, аби дослідити коріння своєї матері – та покинула країну у 30-річному віці. І через те, що Ісландія – це зовсім невелика країна, й після приїзду вона досі зустрічала на вулицях людей, що знали її маму, пише Mirror.

Цікаво Навіть без зупинки поліції: за це порушення у Польщі водіїв штрафують на 10 тисяч злотих

Чому блогерка поїхала з Ісландії?

Попри те, що з даними Глобального індексу миру 2025 року Ісландія знову посіла перше місце за безпечністю, всього за сім місяців перебування в країні Хамар зрозуміла, що жити там не зможе. І ось кілька причин, що спонукали жінку повернутися до Австралії.

Сувора погода

За час життя в Ісландії жінка побачила і літній, і зимовий сезон – і погодні умови країни її неабияк здивували. В Ісландії часто доводиться оголошувати і помаранчеві, і навіть червоні попередження про небезпечну погоду. Останній рівень свідчить про екстремальну небезпеку для людей, транспорту та інфраструктури.

В Ісландії справді потрібно бути дуже обережним, щоб завжди бути в безпеці, і не сідати за кермо, коли погода не дозволяє, бо погода в Ісландії – жорстока господиня,

– поділилася блогерка.

Проблеми зі сном

Саме вони стали однією з основних причин, чому жінка ухвалила рішення про повернення до Австралії. Ісландські зими досить специфічні: світловий день надзвичайно короткий, а ось темрява – затяжна. І з часом це вплинуло на самопочуття жінки.

Блогерка розповіла про життя в Ісландії: дивіться відео

Інша культура

Однією з основних перешкод для спілкування з місцевими для австралійки стало незнання ісландської мови. Втім, навіть попри це вона помітила, що ісландці не такі привітні та відкриті, як вона звикла. Жінка підкреслила, що в Ісландії дуже добрі люди, але їм потрібно більше часу, аби відкритися.

Дороге життя

Окрім того, шокували блогерку й ціни на продукти. Деякі товари вдвічі, а то й втричі дорожчі, ніж в Австралії – і через це їх доводилося купувати напівфабрикати чи найдешевші продукти.

Якщо ви незаможна людина, поїсти поза домом насправді неможливо,

– додала жінка.

Що ще слід знати перед переїздом за кордон?