Жінка втекла з "найбезпечнішої" країни світу менш ніж за рік, і ось чому
- Блогерка Ханна Хамар покинула Ісландію через сувору погоду, проблеми зі сном, мовний бар'єр та дороге життя.
- Ісландські зими з коротким світловим днем і високі ціни на продукти суттєво вплинули на рішення Хамар повернутися до Австралії.
Ісландія вважається найбезпечнішою країною у світі – втім, блогерка з Австралії, що вирішила кардинально змінити своє життя та переїхати туди, не витримала в країні навіть року.
Блогерка та ветеринарка Ханна Хамар переїхала до Ісландії, аби дослідити коріння своєї матері – та покинула країну у 30-річному віці. І через те, що Ісландія – це зовсім невелика країна, й після приїзду вона досі зустрічала на вулицях людей, що знали її маму, пише Mirror.
Чому блогерка поїхала з Ісландії?
Попри те, що з даними Глобального індексу миру 2025 року Ісландія знову посіла перше місце за безпечністю, всього за сім місяців перебування в країні Хамар зрозуміла, що жити там не зможе. І ось кілька причин, що спонукали жінку повернутися до Австралії.
Сувора погода
За час життя в Ісландії жінка побачила і літній, і зимовий сезон – і погодні умови країни її неабияк здивували. В Ісландії часто доводиться оголошувати і помаранчеві, і навіть червоні попередження про небезпечну погоду. Останній рівень свідчить про екстремальну небезпеку для людей, транспорту та інфраструктури.
В Ісландії справді потрібно бути дуже обережним, щоб завжди бути в безпеці, і не сідати за кермо, коли погода не дозволяє, бо погода в Ісландії – жорстока господиня,
– поділилася блогерка.
Проблеми зі сном
Саме вони стали однією з основних причин, чому жінка ухвалила рішення про повернення до Австралії. Ісландські зими досить специфічні: світловий день надзвичайно короткий, а ось темрява – затяжна. І з часом це вплинуло на самопочуття жінки.
Блогерка розповіла про життя в Ісландії: дивіться відео
Інша культура
Однією з основних перешкод для спілкування з місцевими для австралійки стало незнання ісландської мови. Втім, навіть попри це вона помітила, що ісландці не такі привітні та відкриті, як вона звикла. Жінка підкреслила, що в Ісландії дуже добрі люди, але їм потрібно більше часу, аби відкритися.
Дороге життя
Окрім того, шокували блогерку й ціни на продукти. Деякі товари вдвічі, а то й втричі дорожчі, ніж в Австралії – і через це їх доводилося купувати напівфабрикати чи найдешевші продукти.
Якщо ви незаможна людина, поїсти поза домом насправді неможливо,
– додала жінка.
Що ще слід знати перед переїздом за кордон?
