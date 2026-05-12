За одну поширену звичку в літаку можна отримати штраф: більшість і не здогадуються

Коли ви опиняєтеся замкненими з сотнею людей у металевому циліндрі з мінімальним особистим простором, люди навколо можуть почати дратувати дуже швидко. Але деякі звички пасажирів літаків не лише неприємні, але й можуть призвести до штрафу.

Нещодавнє опитування, що провели серед 1000 британських пасажирів літаків, визначило найбільш дратівливі звички у літаку – але одна з них також є незаконною в одній популярній країні, пише Express.

Цікаво Ryanair закриває чергову базу у популярному місті: знову звинувачує аеропорти

Які звички пасажирів у літаку усіх дратують?

Не всі про це здогадуються та найбільше пасажирів дратує, коли людина перед ними відкидає сидіння – про це заявили аж 14% опитаних. Через це мандрівник, що сидить позаду, отримує значно менше місця для ніг, а у коротких поїздках це особливо критично: там простір і без того максимально обмежений.

Але друга за дратівливістю звичка, виявляється, ще й може призвести до штрафу: підйом зі свого місця ще до того, як літак зупинився. Якщо встанете зі свого місця до того, як вимкнеться знак з ременем безпеки у турецькому літаку, вас можуть оштрафувати на 60 євро.

Але й це не остання дратівлива звичка, пише Mirror. Ось що ще краще не робити в літаку:

слухати музику чи дивитися відео без навушників;

стояти у своєму ряду до відкриття дверей літака;

постійно відкривати та закривати верхній відсік для багажу під час польоту;

просити помінятися місцями;

плескати під час приземлення літака;

розмовляти під час демонстрації техніки безпеки.

Що не можна брати з собою у літак?

Якщо ви подорожуєте літаком, слідкувати потрібно не лише за своєю поведінкою, але й за ручною поклажею – адже класти у неї можна далеко не все. Зокрема, у ручній поклажі не має бути зброї, гострих предметів, а також рідин понад 100 мілілітрів (з ними просто не вдасться пройти контроль безпеки).

Окрім того, електронні сигарети, що містять акумулятори, під час польоту мають бути повністю вимкнені та додатково захищені, аби вони не могли випадково ввімкнутися. Навіть заряджати такі пристрої на борту літака заборонено.

До слова, не всі туристи знають, що всього один простий предмет, який не заборонений жодною авіакомпанією, може призвести до затримки на контролі безпеки, і все через його форму. Ця річ – це гральні карти, і їх радять класти у зареєстрований багаж, а не у поклажу, якщо ви хочете швидко пройти контроль.

Виявляється, через те, що карти у колоді міцно притиснені одна до одної, сканувати їх складніше і працівникам аеропорту, ймовірно, доведеться перевірити їх вручну.